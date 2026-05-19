이장섭, 필승 전략회의로 '청주 탈환' 시동

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 이장섭 청주시장 후보는 19일 필승 전략 회의를 열고 청주 탈환 선거 체제에 돌입했다
- 회의에는 당 지도부·국회의원·지사·시장 후보 등 당내 인사들이 총집결해 공약 실행 방안을 논의했다
- 청주 교도소 이전·특례시 지정·대기업 유치·북서벨트 개발 등 핵심 공약 추진과 민주당 원팀 승리를 강조했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 '청주 탈환'을 위한 본격적인 선거 체제에 돌입했다.
이장섭 청주시장 후보는 19일 오후 청주 선거사무소에서 '필승 전략 회의'를 열고 선거 전략과 주요 공약 실행 방안을 점검했다.
이날 회의에는 이시종 공동 상임선대위원장과 임호선 충북도당 공동 상임선대위원장을 비롯해 송재봉·이광희·이연희 국회의원, 신용한 충북지사 후보가 참석했다.
또한 한범덕·송기섭 전 충북지사 후보와 청주시장 예비 후보 전원, 시·도의원 후보, 도당 고문단 등도 자리했다.
행사는 주요 인사 격려사, 정책 비전 발표, 전략 회의, 문희상 전 국회의장의 '필승 족자' 전달식, 결의문 낭독 순으로 진행됐다.
이날 박완희 전 청주시장 예비 후보가 상임선대위원장으로 합류했다.
전략 회의는 이 후보가 직접 주재했으며 공약별 실행 방안이 논의됐다.
핵심 공약인 청주 교도소 이전과 특례시 지정 추진은 이광희 의원이 맡아 국회 차원의 지원을 약속했다.
이 의원은 "청주 교도소 이전은 대통령 공약이자 국정 과제인 만큼 반드시 추진될 것"이라며 "특례시 지정도 임기 내 실현되도록 지원하겠다"고 밝혔다.
대기업 유치 공약과 관련해서는 이연희 의원이 실무 진행 상황을 공개했다.
그는 "이미 주요 대기업들과 접촉해 긍정적 답변을 받았다"며 "특히 바이오 산업 분야에서 2개 대기업과 협의 중이고 오송 3산단 이전 검토 기업도 확보했다"고 설명했다.
송재봉 의원은 오창·옥산·오송을 잇는 '북서벨트' 개발 구상에 대해 "인구 30만 규모의 미래 신도시로 조성될 수 있도록 세제 혜택과 예비타당성 조사 면제 등 입법 지원을 추진하겠다"고 밝혔다.
이 후보는 이날 회의에서 "더 이상 과거 세력에 청주시정을 맡길 수 없다"며 "민주당 원팀으로 반드시 승리해 청주의 새로운 성장 기반을 만들겠다"고 강조했다.
baek3413@newspim.com