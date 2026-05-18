하나카드, '2026 고유가 피해지원금' 2차 신청 접수 시작

AI 핵심 요약beta
- 하나카드가 18일 고유가 피해지원금 2차 신청 접수를 시작했다
- 소득 하위 70%와 1차 미신청 취약계층 대상이며 7월 3일까지 신청받는다
- 지원금은 최대 60만원 포인트로 지급돼 8월 31일까지 지역 오프라인 가맹점에서 사용 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드가 '2026 고유가 피해지원금' 2차 신청 접수를 시작한다.
하나카드는 18일부터 고유가 피해지원금 2차 신청 접수를 본격적으로 진행한다고 밝혔다.
이번 2차 신청은 소득 하위 70% 국민 약 3256만명과 1차 신청 기간을 놓친 취약계층을 대상으로 한다. 신청 기간은 7월 3일까지다. 접수 첫 주인 18일부터 22일까지는 원활한 시스템 운영을 위해 출생연도 끝자리 기준 요일제로 운영된다.
지원금은 지난 3월 30일 기준 주소지와 소득 수준에 따라 최소 10만원에서 최대 60만원까지 차등 지급된다. 다만 1차와 2차 지원금을 중복으로 받을 수는 없다.
지급 방식은 신용·체크카드 포인트 충전 및 차감 방식이다. 신청자 본인의 주소지 시·군 내 연 매출 30억원 이하 오프라인 가맹점에서 사용할 수 있다. 전통시장, 동네마트, 식당, 미용실, 안경점 등이 주요 사용처다. 대형마트와 백화점, 프랜차이즈 직영점 등 일부 업종은 사용 대상에서 제외된다.
지원금 사용 기한은 오는 8월 31일까지다. 기한 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸된다.
하나카드로 지원금을 신청하면 보유 중인 모든 하나 신용·체크카드로 사용할 수 있다. 특정 카드를 별도로 지정하지 않아도 되며, 신용카드와 체크카드를 번갈아 사용하는 것도 가능하다.
지원금 사용 금액은 카드 실적으로 인정된다. 기존 카드 부가서비스와 혜택도 그대로 유지된다. 사용 금액과 잔액은 하나페이 앱에서 실시간으로 확인할 수 있다.
하나페이 앱에서는 '고유가 피해지원금 사용처 찾기' 서비스도 제공한다. 지역과 위치, 상호명 검색을 통해 지원금 사용 가능 가맹점을 손쉽게 확인할 수 있다.
신청은 하나카드 PC 홈페이지와 모바일웹, 하나페이 앱, 전용 ARS, 고객센터를 통해 가능하다. 전국 하나은행 영업점에서도 대면 신청을 할 수 있다. 하나카드가 없는 고객은 하나은행 영업점에서 체크카드를 발급받아 신청할 수 있다. 신청 후에는 취소 또는 변경이 절대 불가하다는 점을 유의해야 한다. 자세한 내용은 하나페이 앱을 통해 확인 가능하다.
yunyun@newspim.com