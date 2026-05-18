하나카드, '2026 고유가 피해지원금' 2차 신청 접수 시작

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7월 3일까지 접수…첫 주는 출생연도 끝자리 요일제 운영

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드가 '2026 고유가 피해지원금' 2차 신청 접수를 시작한다.

하나카드는 18일부터 고유가 피해지원금 2차 신청 접수를 본격적으로 진행한다고 밝혔다.

이번 2차 신청은 소득 하위 70% 국민 약 3256만명과 1차 신청 기간을 놓친 취약계층을 대상으로 한다. 신청 기간은 7월 3일까지다. 접수 첫 주인 18일부터 22일까지는 원활한 시스템 운영을 위해 출생연도 끝자리 기준 요일제로 운영된다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드가 '2026 고유가 피해지원금' 2차 신청 접수를 시작한다. [사진=하나카드] 2026.05.18 yunyun@newspim.com

지원금은 지난 3월 30일 기준 주소지와 소득 수준에 따라 최소 10만원에서 최대 60만원까지 차등 지급된다. 다만 1차와 2차 지원금을 중복으로 받을 수는 없다.

지급 방식은 신용·체크카드 포인트 충전 및 차감 방식이다. 신청자 본인의 주소지 시·군 내 연 매출 30억원 이하 오프라인 가맹점에서 사용할 수 있다. 전통시장, 동네마트, 식당, 미용실, 안경점 등이 주요 사용처다. 대형마트와 백화점, 프랜차이즈 직영점 등 일부 업종은 사용 대상에서 제외된다.

지원금 사용 기한은 오는 8월 31일까지다. 기한 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸된다.

하나카드로 지원금을 신청하면 보유 중인 모든 하나 신용·체크카드로 사용할 수 있다. 특정 카드를 별도로 지정하지 않아도 되며, 신용카드와 체크카드를 번갈아 사용하는 것도 가능하다.

지원금 사용 금액은 카드 실적으로 인정된다. 기존 카드 부가서비스와 혜택도 그대로 유지된다. 사용 금액과 잔액은 하나페이 앱에서 실시간으로 확인할 수 있다.

하나페이 앱에서는 '고유가 피해지원금 사용처 찾기' 서비스도 제공한다. 지역과 위치, 상호명 검색을 통해 지원금 사용 가능 가맹점을 손쉽게 확인할 수 있다.

신청은 하나카드 PC 홈페이지와 모바일웹, 하나페이 앱, 전용 ARS, 고객센터를 통해 가능하다. 전국 하나은행 영업점에서도 대면 신청을 할 수 있다. 하나카드가 없는 고객은 하나은행 영업점에서 체크카드를 발급받아 신청할 수 있다. 신청 후에는 취소 또는 변경이 절대 불가하다는 점을 유의해야 한다. 자세한 내용은 하나페이 앱을 통해 확인 가능하다.

yunyun@newspim.com