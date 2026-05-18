50만 시흥서 '국힘 시장 후보 실종'…민주당 경기도당 "공당 책임 포기한 것"

"견제는 말로 하는 것 아냐, 대안 없는 이중성"

"무투표 당선, 자만 않겠다...무게감 더 무겁게"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 경기도당이 6·3 지방선거 후보 등록 마감 결과 경기 시흥시에서 국민의힘 후보가 '실종'된 초유의 사태를 두고 "공당으로서의 최소한의 의무와 책임을 내려놓은 것"이라며 강력히 비판했다.

민주당 경기도당 대변인단은 18일 논평을 내고 "50만 대도시 시흥에서 제1야당인 국민의힘이 시장 후보와 일부 도의원 후보조차 내지 못하는 사태가 벌어졌다"며 "이는 단순한 공천 실패를 넘어 시민의 선택을 받기 위한 경쟁 자체를 포기한 행위"라고 직격했다.

더불어민주당 경기도당 전경. [사진=뉴스핌 DB]

도당은 국민의힘이 그동안 외쳐온 '견제와 균형'론의 모순을 날카롭게 꼬집었다. 대변인단은 "국민의힘은 늘 민주당을 향해 견제가 필요하다고 주장해 왔지만, 정작 자신들은 시민 앞에 어떠한 대안도, 인물도 제시하지 못했다"고 지적했다.

이어 "견제는 말로 하는 것이 아니라 후보와 정책으로 증명하는 것"이라며 "시민에게 선택지를 제공하는 정당의 기본 의무를 저버린 국민의힘은 시흥 시민들께 이번 사태에 대한 분명하고 책임 있는 설명을 내놓아야 한다"고 압박했다.

국민의힘의 후보 미등록으로 시흥 지역 선거구가 사실상 '무혈입성' 구도로 재편됐지만, 민주당은 고개를 숙이며 몸을 낮췄다. 상대 당의 무공천에 따른 반사이익을 결코 당연하게 받아들이지 않겠다는 태도다.

도당은 "이번 결과를 결코 자만이나 승리로 받아들이지 않겠다"면서 "오히려 시민들께서 보내주신 기대와 책임의 무게를 더욱 무겁게 새기겠다. 경쟁자가 없다고 해서 안주하지 않고, 오직 민생과 지역 발전이라는 확실한 성과로 도민들께 보답하겠다"고 다짐했다.

민주당 경기도당은 끝으로 "끝까지 경쟁하고 끝까지 책임지는 정치만이 시민의 신뢰를 얻을 수 있다"라며 "국민의힘은 이번 시흥 선거 파행을 통해 공당의 역할과 책임이 무엇인지 뼈저리게 되돌아봐야 할 것"이라고 일침을 가했다.

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