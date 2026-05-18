진보당 이종욱 "전남광주서 국민의힘 '무투표'로 심판해야"

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개헌안 표결에 불참한 책임 물어야

국민의힘 규탄 기자회견. [사진=이종욱 후보 측] 2026.05.18 bless4ya@newspim.com

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 이종욱 전남광주통합특별시장 후보가 "5·18정신을 담는 개헌안 표결에 불참한 국민의힘에는 단 1표도 주지 않는 것이 오월정신"이라며 6·3 지방선거의 심판론을 꺼냈다.

이 후보는 전날 광주 북구 국립5·18민주묘지에서 열린 국민의힘 규탄 기자회견에 참석했다고 18일 밝혔다.

그는 "조국 대표가 주장하는 국힘 당선자 제로(0)를 넘어 적어도 전남광주통합특별시에서는 국힘 득표 제로를 실현해야 한다"라고 역설했다.

이어 "이번 개헌은 5·18정신을 헌법에 수록하고 불법 계엄을 꿈도 꾸지 못하도록 하는 민주 정신 계승과 헌정 수호 개헌이었다"고 설명했다.

이어 "전남광주 지방선거에 나선 국민의힘 후보 중에 '개헌안 표결 불참'에 맞선 후보가 한명이라도 있었나"며 "가짜 참배, 가짜 눈물 집어치우고 석고대죄, 전원 사퇴해야 마땅하다"라고 비판했다.

끝으로 "전남광주에서 내란정당 국힘 전원 낙선은 기정사실"이라며 "전남광주 유권자가 '국힘 0표, 국힘 폭망'을 현실로 만들어 주실 것으로 확신한다"고 덧붙였다.

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