군포시, 상반기 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 실시

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시민 보행 안전 확보·안전사고 예방

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 여름철 태풍·집중호우·강풍 등 풍수해로 인한 안전사고를 예방하기 위해 '2026년 상반기 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검'을 실시한다고 18일 밝혔다.

옥외광고물 안전점검 포스터. [사진=군포시]

시에 따르면 이번 점검은 강풍과 집중호우 시 추락 위험이 있는 옥외광고물을 사전에 점검·정비해 시민 보행 안전을 확보하고 안전사고를 예방하기 위해 추진된다.

점검 대상은 돌출간판, 벽면이용간판, 현수막 지정게시대 등 풍수해에 취약한 옥외광고물이며, 노후·위험 광고물과 통행량이 많은 지역을 중심으로 안전 상태를 집중 확인할 예정이다.

시는 점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 계도하고, 안전사고 우려가 있는 광고물에 대해서는 보수·보강 및 철거 등 필요한 조치를 실시할 방침이다. 또한 관리되지 않는 노후 간판과 위험 광고물에 대한 정비도 병행한다.

이번 점검은 경기도옥외광고협회 군포시지부와 함께 민·관 합동으로 진행되며, 전문 안전점검을 통해 취약 광고물에 대한 현장 점검과 안전관리를 실시할 예정이다.

아울러 시는 옥외광고물 소유주와 광고물 관리자 등을 대상으로 자율 안전점검 참여를 적극 유도하고, 풍수해 대응 요령에 대한 홍보도 병행할 계획이다. 간판의 고정 상태와 부식 여부, 전기배선 이상 여부 등을 사전에 스스로 점검하고, 위험 요소 발견 시 즉시 보수·정비해 줄 것을 당부했다.

군포시 관계자는 "옥외광고물은 태풍과 강풍 시 추락 등 큰 안전사고로 이어질 수 있는 만큼 사전 점검과 관리가 무엇보다 중요하다"며 "시민 안전 확보를 위해 풍수해 취약 광고물에 대한 점검과 정비를 지속적으로 추진하고, 옥외광고물 안전관리에 대한 시민과 광고주의 인식 개선에도 힘쓰겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com