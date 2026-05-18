HJ중공업, 1분기 영업익 347% 급등…수익성 중심 사업 운영 지속

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조선부문 고부가가치선 건조 실적 견인

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = HJ중공업이 조선부문 고부가가치선 매출 반영과 건설부문 원가 개선에 힘입어 1분기 실적이 큰 폭으로 개선됐다.

HJ중공업은 지난 15일 공시를 통해 연결 기준 1분기 매출 5414억 원, 영업이익 246억 원, 당기순이익 255억 원을 기록했다고 18일 밝혔다.

HJ중공업이 지난 2월 수주한 필리핀 따굼 홍수조절사업 조감도[사진=HJ중공업] 2026.05.18

매출은 전년 동기 대비 32% 증가했고, 영업이익은 55억 원에서 246억 원으로 347% 늘었다. 당기순이익도 56억 원에서 255억 원으로 355% 증가했다.

이번 실적은 조선부문 고부가가치선 건조 물량이 매출에 본격 반영된 영향으로 분석된다. 친환경 컨테이너선을 중심으로 한 수주 물량이 실적 개선을 이끌었다.

조선부문 매출은 1581억 원에서 2686억 원으로 70% 증가했다. 같은 기간 건설부문 매출은 2479억 원에서 2693억 원으로 8.6% 늘었다. 전체 매출에서 조선부문이 차지하는 비중도 회복세를 보이고 있다.

수익성 측면에서는 조선부문의 선별 수주 전략과 원가관리 강화가 영향을 미쳤다. 친환경 선박과 고속정 등 중심 사업 위주의 수주가 영업이익 증가로 이어졌다는 평가다. 건설부문도 원가율 관리에 집중하며 흑자 기조를 유지했다.

HJ중공업은 수익성 중심의 사업 운영을 통해 흑자 흐름을 이어간다는 계획이다. 해군 고속정, 해경 방제함, 미 해군 MRO 사업과 함께 컨테이너선 수주, 공공공사 및 정비사업 등 확보한 일감이 실적 개선으로 이어질 것으로 보고 있다.

HJ중공업 관계자는 "고부가가치 선박 중심의 매출 비중 확대가 실적 개선으로 이어졌다"며 "안정적인 수주잔량을 바탕으로 원가구조 개선과 체질 강화를 지속할 것"이라고 말했다.

news2349@newspim.com