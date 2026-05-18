삼성액티브운용, 코스피 초과 수익 추구 'KoAct 코스피액티브ETF' 상장

반도체 비중 높게 유지하면서 조선∙기계∙방산∙에너지∙증권 업종 주목

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성액티브자산운용은 오는 19일 코스피에 액티브하게 투자하는 'KoAct 코스피액티브' 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 해당 상품은 코스피 지수가 역대 신고가를 경신하는 상황에서도 업종 간 수익률 격차가 벌어지는 이른바 'K자형 증시' 환경에서 코스피 대비 초과 수익을 추구하는 액티브 운용 상품으로 출시됐다.

[사진=삼성액티브자산운용]

최근 한국 증시는 주도 업종 중심의 상승으로 업종 간 극심한 편차를 보이고 있다. 표준 업종 분류인 WICS에 따르면 지난달 말 기준 코스피 수익률을 상회한 업종은 총 26개 업종 중 8개에 불과했다. 나머지 18개 업종은 지수 수익률을 하회해 지수가 올라도 투자 종목에 따라 성과 격차가 크게 벌어지는 양상이 뚜렷하게 나타났다.

삼성액티브자산운용은 이 같은 증시 환경에서 유망 산업과 우량 종목을 선별하여 투자하는 것이 중요하다고 보고, 액티브 운용을 통해 코스피 대비 초과 수익을 추구하는 상품을 준비했다고 설명했다.

KoAct 코스피액티브 ETF는 코스피 이익 성장을 주도하는 반도체 비중을 높게 유지하면서, 이익전망치 변화에 근거해 주도 섹터로 부상할 가능성이 높은 조선∙기계∙방산∙에너지∙증권 업종에 주목하고 있다. 테마 측면에서는 중동 전쟁 이후 변화하게 될 각국의 에너지 공급망 재편, 에너지원 다변화, 국방력 강화 흐름과 관련된 종목도 적극 발굴할 계획이다.

우리나라 대표지수인 코스피는 AI반도체∙방산 등 글로벌 시장을 주도하는 산업의 이익 성장으로 펀더멘털이 점차 개선되고 있다. 사상 최고치 경신에도 코스피는 글로벌 주요국 대비 여전히 저평가 구간에 있다는 평가를 받고 있다. 4월 말 기준 코스피 12개월 선행 PER은 7.1배 수준으로, 코스피가 역사적으로 12개월 선행 PER 10배 내외에서 움직였다는 점을 감안하면 추가 상승 여력이 충분하다는 분석이다.

정대호 삼성액티브자산운용 운용1본부 운용2팀장은 "코스피가 사상 최고치를 경신하고 있지만, 지수가 올라도 내 계좌는 그대로인 K자형 증시에서 살아남는 길은 결국 종목 선별 능력"이라며 "9명의 기업분석 애널리스트와 베테랑 운용역이 협업해 발굴한 우량 종목으로 코스피 대비 초과 수익을 창출하도록 하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com