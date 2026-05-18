경기도서관, 독서문화 프로젝트 '리딩 온: 경기 프로젝트' 본격 추진

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"도민들에게 먼저 다가가는 공공도서관의 새로운 실험이 될 것으로 기대"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도서관이 경기도 31개 시군 공공도서관과 함께 도민의 일상 속으로 직접 찾아가는 새로운 독서문화 프로젝트 '리딩 온: 경기 프로젝트'를 본격 추진한다.

경기도서관은 오는 19일 도내 31개 시군 공공도서관 관계자와 사서들을 대상으로 '리딩 온: 경기 프로젝트 사업설명회'를 개최하고 본격적인 협력체계 구축에 나선다고 18일 밝혔다.

경기도서관 전경. [사진=뉴스핌 DB]

'리딩 온: 경기 프로젝트'는 도서관 안에서 이용자를 기다리는 방식에서 벗어나, 도민이 머무는 광장·공원·거리·생활공간으로 직접 찾아가 함께 읽고, 토론하고, 사유하는 '일상적 연결의 거점'으로서 공공도서관의 역할을 확장하기 위해 기획됐다.

특히 이번 프로젝트는 고립과 은둔의 시대에 도서관이 도민을 연결하는 광역형 독서문화 플랫폼으로서 경기도와 31개 시군이 함께 시민의 삶 가까이로 찾아가는 새로운 실험이라는 점에서 의미가 크다.

경기도서관은 지역별 특성과 시민 수요를 반영해 ▲팝업도서관▲주제컬렉션 전시▲북버스킹▲독서캠프▲독서스테이▲어린이 독서코칭 등 다양한 프로그램을 연중 운영할 계획이다.

팝업도서관에서는 기후환경, AI, 돌봄, 관계, 삶의 전환 등 시대적 의제를 담은 주제 컬렉션을 도민들이 자연스럽게 접할 수 있도록 구성하고 릴레이 명사 강연 북토크와 동아리와 함께 하는 몰입독서 북스테이, 밤샘독서를 위한 독서캠프 등도 함께 운영할 예정이다.

또한 기존 도서관 이용자 중심을 넘어 아직 도서관과 연결되지 못한 도민들을 공공도서관의 새로운 독자로 초대하는 데 초점을 맞춘다. 이를 위해 가족, 청년층, 직장인, 어린이 등 다양한 계층이 일상에서 부담 없이 참여할 수 있는 체류형·참여형 프로그램을 확대할 방침이다.

경기도서관은 이번 프로젝트를 통해 도서관을 단순한 책 대출 공간이 아니라 도민들이 함께 읽고, 질문하고, 연결되는 공공적 플랫폼으로 전환해 나간다는 구상이다.

윤명희 경기도서관장은 "리딩 온: 경기는 책을 매개로 사람과 사람, 지역과 도서관을 연결하는 프로젝트로서 경기도 31개 시군 공공도서관과 사서들이 함께 만드는 협력 모델이라는 점에서 의미가 크다"며 "도서관 밖에 있는 도민들에게 먼저 다가가는 공공도서관의 새로운 실험이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

1141world@newspim.com