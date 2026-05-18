한투운용, '美 반도체 커버드콜' ETF 동일 유형 내 1년 수익률 1위

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해외형 커버드콜 상품 중 최근 1년·6개월 수익률 1위

미국 반도체 주식과 QQQ 콜옵션 미스매칭 전략

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 18일 자사 'ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)' 상장지수펀드(ETF)의 최근 1년 수익률이 112.94%를 기록했다고 밝혔다. 이는 국내 상장 해외형 커버드콜 상품 중 1위다.

한국거래소에 따르면 전 거래일 기준 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF의 최근 1년 수익률(PR·Price Return)은 112.94%다. 분배금을 포함한 총 수익률(TR·Total Return)은 148.07%다. 같은 기간 PR과 TR 모두 100%를 넘은 것은 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF가 유일하다.

또한 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF의 최근 6개월 PR은 59.34%, TR은 73.35%로 PR과 TR 모두 동일 유형 1위를 기록했다. 최근 6개월 기준 동일 유형 상품 37개의 평균 PR은 5.82%, 평균 TR은 12.60%다.

[사진=한국투자신탁운용]

ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF는 한국투자신탁운용이 지난 2024년 4월 선보인 커버드콜 상품이다. 미국 반도체 시가총액 상위 30종목을 보유하면서 콜옵션은 QQQ(나스닥100 ETF)를 매도하는 전략을 통해 반도체 주식 상승 추구와 콜옵션 매도 프리미엄을 수취하는 전략을 구사하고 있다.

주요 투자처인 미국 반도체 시총 상위 30종목은 AI 인프라 투자 사이클의 핵심인 반도체 밸류체인 5개 영역을 아우른다. 5개 영역은 ▲GPU 및 AI 가속기 ▲메모리 ▲파운드리 ▲반도체 장비 ▲팹리스 및 맞춤형반도체(ASIC) 등이다.

데일리 옵션을 활용하는 전략도 장점이다. 해당 ETF는 매일 만기가 도래하는 데일리 옵션을 1% 외가격(OTM)으로 매도한다. 데일리 옵션 활용을 통해 위클리 혹은 먼슬리 옵션 대비 시장 변화에 빠르게 적응하고 단기 변동성 수익화를 기대할 수 있다는 설명이다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF는 반도체 밸류체인 5개 영역에 분산투자하는 전략을 통해 메모리 사이클 변동성에 흔들리지 않을 뿐 아니라, 반도체 슈퍼사이클 어느 단계에서도 수혜를 추구할 수 있다"고 말했다.

이어 "ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF는 월분배형 상품으로, 최근 1년간 월평균 1.25%의 분배율을 기록했다"며 "지속 성장이 전망되는 반도체 산업에 투자하는 동시에 월 분배금을 받을 수 있는 만큼 연금계좌 등을 활용해 장기 투자 시 좋은 선택지가 될 것"이라고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com