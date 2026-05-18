"짜장면 먹으러 줄 섰다"…홍콩반점, 몽골 진출 성공적 출발

AI 핵심 요약beta
- 더본코리아가 18일 몽골 울란바토르에 홍콩반점 1호점을 열었다
- 한류 확산 속 현지 관심이 커져 개점 직후부터 고객이 몰렸다
- 회사는 하반기 2호점 추진하며 글로벌 확장을 이어가고 있다
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새마을식당 성공 이어 한국식 중화요리 공략…하반기 2호점 추진
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 더본코리아가 몽골에 '홍콩반점(Paik's noodle)' 1호점을 열고 글로벌 외식 시장 확대에 속도를 내고 있다. 한류 확산과 함께 한국식 중화요리에 대한 현지 관심이 커지면서 오픈 직후부터 고객이 몰리는 등 흥행 조짐을 보이고 있다.
더본코리아는 지난 9일 몽골 수도 울란바토르에 홍콩반점 1호점을 오픈했다고 18일 밝혔다. 회사는 2023년 '새마을식당' 몽골 진출 이후 현재 5개점까지 확대한 경험을 바탕으로, 현지에서 짜장면·짬뽕 등 한국식 중화요리에 대한 수요가 높다고 판단해 신규 브랜드 진출을 결정했다.
특히 울란바토르는 몽골 전체 인구 약 350만명 중 70% 이상이 거주하는 최대 소비 시장이다. 최근 OTT 플랫폼과 한류 콘텐츠 확산 영향으로 한국 식문화에 대한 관심이 빠르게 커지고 있다는 점도 배경으로 꼽힌다.
홍콩반점 몽골 1호점은 오픈 직후 주문이 몰리며 운영 안정화를 위해 한시적 제한 운영에 들어갈 정도로 높은 관심을 받았다. 오픈 다음 날인 10일 매출은 전일 대비 약 2배 증가했다. 현지 방송 매체들도 매장을 직접 방문해 취재에 나섰으며, 홍콩반점을 몽골 최초의 한국식 중화요리 프랜차이즈로 소개했다.
더본코리아는 올해 하반기 새마을식당 5호점이 입점한 아유드타워에 홍콩반점 2호점 출점도 추진 중이다. 회사는 현재 전 세계 13개국에서 총 154개 매장을 운영하고 있으며, 하반기에는 빽다방 일본 1호점 오픈을 시작으로 주요 브랜드의 글로벌 확장을 본격화할 계획이다.
mkyo@newspim.com