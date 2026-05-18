"아침 손님 잡아라"…스타벅스, 모닝세트 확대 승부수

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스 코리아가 18일 모닝 세트 인기에 힘입어 대상 음료를 확대했다
- 모닝 세트는 최대 1700원 할인으로 1~4월 이용객이 전년 대비 42% 늘었다
- 19일부터 콜드 브루 등 음료 6종과 강화된 푸드로 아침 수요 공략에 나섰다
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최대 1700원 할인에 식사 메뉴 다양화…"아침 수요 선점 나선다"
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 스타벅스 코리아가 모닝 세트 인기에 힘입어 대상 음료를 확대하며 아침 수요 공략에 속도를 낸다. 고물가 속 '가성비 아침 식사' 수요가 커지는 가운데 할인 혜택과 메뉴 선택지를 동시에 강화하며 고객 잡기에 나선 모습이다.
18일 스타벅스는 오전 10시 30분까지 운영하는 모닝 세트 구매 고객 수가 올해 1~4월 기준 전년 동기 대비 약 42% 증가했다고 밝혔다. 모닝 세트는 음료와 푸드를 함께 구성한 아침 메뉴로 최대 1700원의 할인 혜택을 제공한다. 간편하면서도 든든한 식사를 원하는 직장인과 학생 수요가 꾸준히 늘고 있다는 설명이다.
스타벅스는 여름철 아이스 커피 수요 증가에 맞춰 오는 19일부터 '콜드 브루'와 '바닐라 크림 콜드 브루'를 모닝 세트 대상 음료에 새롭게 추가한다. 이에 따라 대상 음료는 기존 카페 아메리카노·카페 라떼 중심에서 ▲바닐라 라떼 ▲스타벅스 에어로카노 ▲콜드 브루 ▲바닐라 크림 콜드 브루까지 총 6종으로 확대됐다.
푸드 메뉴도 강화하고 있다. 지난 3월 출시한 'K-에그 바이트'를 새롭게 추가했으며, 베이글과 샌드위치 등 다양한 메뉴를 취향에 따라 선택할 수 있도록 했다. 오전 11시 이후에는 '이달의 샌드위치' 프로그램도 운영 중이다. 5월에는 '베이컨 시저 치킨 샌드위치'와 '치킨&머쉬룸 멜팅 치즈 샌드위치'를 선정해 제조 음료와 함께 구매 시 2000원 할인 혜택을 제공한다.
스타벅스 관계자는 "모닝 세트가 꾸준한 호응을 얻고 있다"며 "고객 구매 데이터와 선호도를 반영해 아침 식사 경쟁력을 지속 강화할 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com