시사일본어학원, 일본대학원 석·박사 입시 컨설팅 합격 현황 공개

AI 핵심 요약beta
- 시사일본어학원이 2024년 하반기부터 일본대학원 입시 컨설팅 지원자 전원 합격을 달성했다고 밝혔다
- 합격자는 도쿄예술대학·교토대학·와세다대학 등 일본 유수 대학원에 진학했다고 했다
- 학원은 1:1 맞춤형 컨설팅으로 지도교수 매칭부터 연구계획서·면접·어학 대비까지 전 과정 전략 설계를 지원하고 있다고 했다
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 시사일본어학원이 일본대학원 석·박사 입시 컨설팅을 통해 2024년 하반기부터 현재까지 지원자 전원이 합격하는 성과를 기록했다고 밝혔다.
이번 합격자가 진학한 학교에는 도쿄예술대학, 교토대학, 히토츠바시대학, 홋카이도대학, 와세다대학, 신슈대학, 칸세이가쿠인대학, 일본복지대학 대학원 등이 포함됐다.
학원 측에 따르면 일본대학원 입시는 지도교수 중심의 평가 구조로 운영된다. 이에 따라 단순 성적이나 어학 점수 외에도 전공 및 지도교수 매칭, 연구계획서의 완성도, 지도교수 사전 컨택 전략 등이 주요 평가 요소로 작용한다.
시사일본어학원은 이를 위해 1:1 맞춤형 컨설팅 시스템을 도입해 운영 중이다. 지원자의 관심 분야와 희망 교수 연구 논문을 분석해 전공을 결정하고, 지도교수 연락부터 연구계획서 작성, 면접 및 어학 시험 대비까지 전 과정을 지원하고 있다.
시사일본어학원 관계자는 "일본 대학원은 지도교수의 사전 승인 여부가 입학 과정에 미치는 영향이 크기 때문에 초기 전략 설계가 필요하다"며 "학생별 연구 방향에 맞춘 컨설팅 과정을 운영하고 있다"고 전했다.
해당 입시 컨설팅 과정에 대한 상세 정보는 시사일본어학원 대표전화와 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
ohzin@newspim.com