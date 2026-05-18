현대차, 뉘르부르크링 24시 11년 연속 완주

AI 핵심 요약beta
- 현대자동차가 16~17일 독일 뉘르부르크링 24시 레이스에 3대를 출전해 모두 완주했다고 18일 밝혔다
- 엘란트라 N TCR이 TCR 클래스에서 우승했고 현대 N은 11년 연속 완주와 TCR 6년 연속 우승 기록을 세웠다
- 처음 출전한 엘란트라 N1 컵카 2대는 2.5T 터보 엔진으로 SP4T 클래스 완주에 성공해 차세대 파워트레인 내구성을 입증했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차 고성능 브랜드 현대 N이 독일 뉘르부르크링 24시 내구레이스에서 11년 연속 완주에 성공했다.
현대차는 지난 16~17일 독일 라인란트팔츠주 뉘르부르크 지역에서 열린 '2026 뉘르부르크링 24시 내구레이스'에 엘란트라 N TCR 1대와 엘란트라 N1 컵카 2대 등 3대를 출전시켜 모두 완주했다고 18일 밝혔다.
뉘르부르크링 24시는 길이 25.378km의 뉘르부르크링 서킷을 24시간 동안 주행하며 총 랩수로 순위를 정하는 경주다. 서킷은 최대 300m의 고저 차와 약 170개의 코너로 이뤄져 있으며 평균 완주율이 60~70%에 불과해 '녹색 지옥'으로 불린다.
엘란트라 N TCR은 배기량 2,000cc 미만 전륜 투어링 경주차량이 경쟁하는 TCR 클래스에서 우승했다. 현대 N은 2016년 첫 출전 이후 11년 연속 완주와 TCR 클래스 6년 연속 우승 기록을 세웠다.
이번 대회에 처음 출전한 엘란트라 N1 컵카 2대는 향후 N 차량에 탑재될 2.5T 터보 고성능 엔진을 기반으로 한다. 기존 2.0T 엔진 대비 배기량이 높아져 SP4T 클래스에 출전했으며, 2대 모두 완주하며 차세대 파워트레인의 내구성을 검증했다. 이 차량에는 현대차 N 페스티벌을 통해 배출한 국내 정상급 젊은 선수들이 탑승했다.
박준우 현대차 N매니지먼트실장은 "6년 연속 TCR 클래스 우승과 차세대 고성능 엔진의 내구성을 뉘르부르크링에서 입증했다"며 "모터스포츠를 통해 축적한 기술력으로 더 많은 고객에게 운전의 즐거움을 선사할 것"이라고 말했다.
y2kid@newspim.com