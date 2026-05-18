음성군, 맹동저수지 관광자원화 마스터플랜 수립…2150억원 투입

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[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 음성군이 맹동저수지를 지역 대표 관광거점으로 육성하기 위한 종합 마스터플랜을 마련했다.

군은 '맹동저수지 관광자원화 종합 마스터플랜'을 수립하고 단계별 개발을 통해 중부내륙권 대표 힐링 관광지로 조성할 계획이라고 18일 밝혔다.

음성 맹동저수지 관광자원화 조감도. [사진=음성군] 2026.05.18 baek3413@newspim.com

맹동저수지는 충북혁신도시를 배후로 국립소방병원, 맹동 치유의 숲, 천년숨결 국가생태탐방로 등과 연계 개발이 가능한 입지적 장점을 갖췄다.

다만 농업용 저수지라는 기능과 주변 급경사지 등으로 개발에는 제약이 있는 것으로 분석됐다.

군은 이러한 여건을 반영해 '음성의 숨겨진 비밀의 화원'을 의미하는 '비경화사(秘境華奢)'를 개발 콘셉트로 설정하고 공공 인프라를 선제 구축한 뒤 민간 참여를 유도하는 단계별 개발 전략을 수립했다.

개발은 4단계로 추진된다.

1단계에서는 도로, 주차장, 보행로 등 기반시설을 확충해 접근성과 이용 편의를 개선한다.

2단계에서는 수변공원과 수변정원 등 웰니스·힐링 시설을 조성해 관광객 유입을 확대한다.

3단계에서는 체험형 프로그램과 문화·여가 콘텐츠를 강화해 체류시간을 늘리고 계절별 관광 수요를 창출할 계획이다.

4단계에서는 민간 투자를 유치해 레저 및 관광휴양시설을 확충하는 등 자생적 관광 생태계를 구축한다.

군은 공공 주도의 선도사업 5건과 연계사업 4건을 발굴했으며 총사업비는 2150억 원 규모로 추산했다.

이에 따른 생산유발효과는 3893억 원, 부가가치유발효과 1690억 원, 고용유발효과는 2409명으로 예상된다.

군 관계자는 "개발 제약 요인을 고려해 마스터플랜을 가이드라인으로 삼고 기존 사업과의 연계를 통해 관광 활성화를 추진하겠다"며 "맹동저수지를 지역의 새로운 관광거점으로 육성하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com