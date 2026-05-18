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'군체' 칸영화제서 성공적 프리미어…박찬욱 격려·7분간 기립박수

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  • 연상호 감독과 전지현 등이 18일 칸영화제에서 영화 '군체' 월드 프리미어를 진행했다
  • 뤼미에르 대극장 상영은 전석 매진됐고 상영 후 7분간 기립박수가 이어지는 등 열띤 호응을 받았다
  • NYAFF와 해외 매체들은 '군체'를 혁신적인 장르 영화로 극찬했으며, 영화는 5월 21일 개봉한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '군체'가 칸영화제 메인 상영관인 뤼미에르 대극장에서 월드 프리미어를 통해 베일을 벗었다.

영화제 현장에서는 연상호 감독과 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록이 함께 참석한 가운데 뤼미에르 대극장 2300여석이 일찍이 전석 매진을 기록, '군체'를 향한 열기를 실감케 했다.

칸 영화제에서 월드 프리미어 상영된 영화 '군체' 출연진. [사진=쇼박스]

월드 프리미어에 앞서 진행된 레드카펫 행사에는 '군체'의 연상호 감독과 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록이 참석해 전 세계 취재진의 플래시 세례를 받았다. 블랙과 화이트가 교차하는 컬러로 따로 또 같이 어우러지는 독보적인 스타일을 보여준 '군체' 팀은 앞 영화의 상영이 지연되어 예정 시간을 훌쩍 넘긴 12시 50분에 시작된 레드카펫까지 현장을 둘러싼 채 기다린 팬들에게 진심 어린 팬서비스로 화답했다.

심야 시간임에도 예상치 못한 팬들의 환호에 팀 '군체'는 밝은 미소로 인사하며 쏟아지는 사인과 사진 촬영 요청에 즐겁게 임하며 레드카펫 현장의 분위기를 뜨겁게 달궜다. 전지현과 구교환의 재치있는 커플 샷 연출, 상영이 끝난 새벽 3시까지 기다리며 배우들의 이름을 연호하고, '군체' 속 감염자들의 시그니처 포즈를 흉내내며 감독을 반긴 관객들에 대해 연상호 감독은 "내가 가장 보고 싶었던 반응"이라고 전했다.

올해 칸영화제 심사위원장인 박찬욱 감독은 하루에도 여러 편의 영화를 봐야 하는 바쁜 일정 속에서도 '군체'의 레드카펫에 깜짝 등장해 반가움을 더했다. 박찬욱 감독은 칸영화제 집행위원장 티에리 프레모와 함께 뤼미에르 극장 계단 위에서 한국영화의 후배들이자 동료들인 '군체'의 연상호 감독과 배우 한 명, 한 명을 따뜻하게 안아주며 그들을 격려하고 응원했다.

칸 영화제 '군체' 월드 프리미어 상영에 참석한 박찬욱 심사위원장. [사진=쇼박스]

이어서 상영이 시작되자, 뤼미에르 대극장은 투자배급사와 제작사의 리더 필름이 뜨는 순간부터 시작된 환호, 상영 중 터져 나온 웃음과 탄성으로 뜨겁게 달아올랐다. 지금껏 본 적 없는 새로운 종의 탄생을 최초로 목격한 관객들이 영화 속 인물들과 매순간 함께 호흡하며 몰입하는 모습이 이어졌다.

영화가 끝난 후 엔딩 크레딧이 올라가자 객석에서는 환호와 함께 박수 갈채가 터져 나왔다. 특히 상영 종료 후 뤼미에르 대극장에서는 7분간 기립박수가 이어졌다. 열렬한 환호에 연상호 감독은 환한 미소로 객석을 향해 감사 인사를 보내며 칸영화제의 관객들과 첫 상영의 기쁨을 함께 나눴다.

칸 영화제 '군체' 월드 프리미어 상영에 참석한 배우 전지현 [사진=쇼박스]

영화를 관람한 배우들 역시 극장을 가득 메운 관객들의 환호에 벅찬 감정을 표현했다. 구교환은 관객들의 끊이지 않는 박수에 예고편에서 이미 화제가 된 눈을 가리는 포즈를 시그니처처럼 선보였고, 전지현은 자신의 이름이 호명되었을 때 특히 큰 환호가 이어지자 뭉클한 표정으로 화답했다.

연상호 감독은 "꿈에 그리던 칸영화제에서 '군체'를 선보일 수 있어서 정말 영광입니다. 영화를 하는 동안 굉장히 오래도록 기억에 남을 만한 추억이 될 것 같습니다"라며 소회를 전했고, 이어지는 뜨거운 박수세례에 "메르시 보꾸(대단히 감사합니다)"라며 프랑스어 인사로 감사한 마음을 표했다. 이날 칸영화제 집행위원장 티에리 프레모는 상영이 끝난 이후까지 레드카펫으로 퇴장하는 감독과 배우들을 이례적으로 배웅하며 시선을 끌었다.

유수의 영화제와 해외 언론들의 호평도 이어졌다. 뉴욕아시안영화제(NYAFF) 회장 Samuel Jamier(사무엘 자미에)는 "'군체'는 좀비에게 새로운 신체적 문법을 도입했으며, 형식적으로 혁신적이고 내장을 울리는 긴장감이 있어 현재 장르 영화에서 유례없는 작품"이라며 극찬했고, NYAFF 25주년을 기념해 '군체'를 북미 프리미어 개막작으로 선정하기도 했다.

칸 영화제 '군체' 월드 프리미어 상영에 참석한 김신록, 신현빈, 지창욱. [사진=쇼박스]

프랑스 매거진 Trois Couleurs(트루아 쿨뢰르)는 "잘 짜인 이 설정은 스릴러와 호러 장르에 능한 한국 감독 연상호에게, 강렬하고 정교하며 몰입감 넘치는 액션 시퀀스를 연출할 수 있는 완벽한 틀을 제공한다. 때로는 비디오게임 세계를 연상시키기도 한다"라고 평가했다.

엔터테인먼트 어워드 웹사이트인 Next Best Picture(넥스트 베스트 픽쳐)의 편집자 Matt Neglia(맷 네글리아)는 "처음부터 끝까지 쉴 틈 없는 스릴의 향연, 대단한 장르적 쾌감"이라고 전하며 오는 21일 국내 개봉을 앞둔 '군체'에 대한 기대감을 한껏 높였다.

'군체' 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화다. 좀비 마스터 연상호 감독의 신작이자 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수가 출연하며 오는 5월 21일 개봉한다. 

jyyang@newspim.com

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北 내고향축구단, 19일 기자회견 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 수원FC 위민과의 남북 맞대결을 앞둔 북한 여자축구 클럽팀 내고향여자축구단이 17일 오후 인천국제공항을 통해 한국 땅을 밟았다. 내고향여자축구단은 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전 참가를 위해 방한했다. 통일부는 지난 14일 내고향여자축구단의 남한 방문을 승인했고, 대한축구협회가 통보한 선수단 및 관계자 총 39명이 이날 입국했다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항을 통해 방남하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 북한 여자 축구 클럽팀이 한국을 찾은 것은 이번이 처음이다. 북한 축구팀의 방한 자체도 2018년 강원도 춘천·인제에서 열린 아리스포츠컵 국제축구대회 참가 이후 8년 만이며, 성인 여자 축구팀 기준으로는 2014 인천 아시안게임 이후 12년 만이다. 당시 북한 여자대표팀은 금메달을 차지했고, 남자대표팀은 은메달을 획득한 바 있다. 내고향여자축구단은 지난 13일부터 16일까지 중국 베이징에서 경유지 캠프를 차리며 현지 훈련을 진행했고, 이날 한국에 입성했다. 입국 직후에는 숙소로 이동했으며, 이후 훈련 일정은 비공개로 진행될 예정이다. 아시아축구연맹(AFC) 규정상 공식 훈련 이전 비공개 훈련은 문제 없다. 북한 평양을 연고로 한 내고향여자축구단은 2012년 창단된 기업형 구단이다. 소비재 기업 '내고향'의 후원을 받고 있으며, 북한 여자축구 1부 리그에서 여러 차례 우승한 강호로 평가받는다. 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 꼽힌다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항을 통해 방남하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 실제 내고향여자축구단은 예선리그를 3전 전승으로 통과했고, 이 대회 조별리그 C조에서는 2승 1패로 8강 토너먼트에 진출했다. 특히 조별리그에서 성사된 수원FC 위민과의 첫 남북 클럽 맞대결에서는 3-0 완승을 거두며 강한 인상을 남겼다. 이어 8강에서는 베트남 호찌민을 3-0으로 완파하고 준결승 무대까지 올랐다. 수원FC 위민에는 한국 여자 축구의 전설 지소연을 비롯해 김혜리, 최유리 등 전·현직 한국 국가대표가 포진해 있다. 지난 3월 대회 8강전에서는 디펜딩 챔피언 우한 장다(중국)를 4-0으로 완파하며 준결승에 올랐다. 남북 클럽팀의 맞대결은 오는 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린다. 승리 팀은 23일 오후 2시 같은 장소에서 멜버른 시티(호주)와 도쿄 베르디 벨레자(일본) 경기 승자와 결승전을 치른다. 이번 대회는 여자축구 클럽 차원의 남북 대결이라는 점에서 큰 관심을 받고 있다. 대한축구협회에 따르면 4강전 티켓은 예매 시작 약 12시간 만에 일반 판매분 7087장 모두 매진됐다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 방남한 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항에서 버스에 탑승하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 내고향여자축구단은 오는 19일 수원종합운동장에서 공식 훈련과 기자회견을 진행하며 한국 팬들에게 처음 공개된다. 다만 대회 규정상 공식 기자회견은 팀별로 따로 열려 수원FC 위민 선수단과 직접 만나는 장면은 경기 당일까지 미뤄질 예정이다. 20일 경기 종료 후에는 공동취재구역(믹스트존)이 운영된다. 내고향여자축구단 선수단도 규정에 따라 해당 구역을 지나가야 하지만, 인터뷰 요청에 응하지 않을 가능성도 있다. 한편 통일부는 이번 준결승전 현장 응원이 남북 상호 이해 증진에 도움이 된다고 판단해 남북협력기금 3억원 지원을 결정했다. 지원금에는 경기 티켓과 응원도구 제작, 남북교류협력지원협회의 행정 비용 등이 포함된 것으로 알려졌다.  wcn05002@newspim.com 2026-05-17 15:48

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