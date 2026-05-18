부산시, 중동전쟁 장기화 대응 점검회의…경제 불확실성 최소화

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70% 국민 고유가 피해 지원금 지급

중소기업 2조6330억 정책자금 공급

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 중동전쟁 장기화에 따른 경제 불확실성에 대응하기 위해 민관 합동 점검에 나선다.

시는 18일 오후 4시 시청 대회의실에서 '중동전쟁 장기화 대응 민관합동 점검회의'를 개최한다고 밝혔다.

회의에는 김경덕 부산시장 권한대행을 비롯해 부산지방중소벤처기업청, 부산상공회의소, 한국은행 부산본부, BNK부산은행, 부산기계공업협동조합 등 관계기관 대표 30여 명이 참석할 예정이다.

부산시가 중동전쟁 장기화로 인한 경제 불확실성에 효과적으로 대응하기 위해 18일 오후 4시 시청 대회의실에서 중동전쟁 장기화 대응 민관합동 점검회의를 개최한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

시는 앞서 제54차 비상경제대책회의에서 발표한 민생 안정 및 지역 경제활력 회복 대책의 현장 체감도를 점검한다. 고유가로 어려움을 겪는 농·어업인을 대상으로 한 유류비 보조사업과 화물자동차·마을버스 안전운행 지원사업은 이달부터 신청 접수를 시작한다.

국민 70%를 대상으로 하는 2차 고유가 피해지원금도 이날부터 신청과 지급이 가능해지면서 시민 부담 완화와 소비 진작 효과가 예상된다.

고환율과 원자재 가격 상승으로 어려움을 겪는 중소기업에는 2조6330억 원 규모의 정책자금을 공급한다. 시는 금융기관과 협조 체계를 구축하고 심사 기간을 단축해 자금 지원 속도를 높일 계획이다.

수출입 기업 지원도 확대한다. 해외 물류비 지원 대상은 60개사에서 150개사로, 수출입 애로 바우처는 100개사에서 300개사로 늘린다.

유류 할증료 상승에 따른 항공·관광 위축에 대응해 항공여행 마켓 프로모션을 추진하고, 국내 관광객 대상 숙박 지원과 인접국 관광객 장기 체류형 콘텐츠도 강화한다.

섬유·패션 원부자재 공동 비축 시스템 조기 구축, 기계 부품 산업 원자재 구매 및 물류비 지원, 수산식품 포장재 지원 등 산업별 맞춤형 사업도 병행 추진한다.

건설경기 침체와 중동발 경제 불안에 따른 유동성 악화 대응 방안도 논의한다. 시는 기존 정책자금 지원 대상에서 제외됐던 건설업을 포함하는 방안을 검토해 발표할 예정이다.

참석 기관들은 중동 사태 장기화로 현장 부담이 커진 만큼 긴밀한 비상 대응체계를 유지하고, 가용 자원을 활용해 지역 산업 피해 최소화에 협력하기로 했다.

김경덕 권한대행은 "에너지 수급 불안과 글로벌 공급망 차질이 겹치며 복합적 경제 위기가 우려된다"며 "비상경제대책의 이행과 추가경정예산의 신속 집행으로 시민과 기업 지원에 행정력을 집중하겠다"고 말했다. 이어 "사태 추이를 면밀히 점검하고 현장 의견을 정책에 반영해 안정적인 경제 활동 여건을 유지하겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com