전국 광역단체장 5월18일 일정

AI 핵심 요약beta
- 강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 18일 5·18민주묘지 참배와 기념식에 참석한다.
- 각 시·도지사 권한대행들은 지역 회의·체육대회·지원금 방문 등 정례·현안 일정을 소화한다.
- 5·18민주화운동 43주년을 앞두고 전국 지방자치단체가 추모 행사와 지역 행정에 동시에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲강기정 광주시장
- 국립5·18민주묘지 참배(10:00 국립5·18민주묘지
- 5·18민주화운동 기념식(11:00 5·18민주광장
- 5·18 기억의정원 개원식(13:40 전남대학교)
- 5·18 민주의 종 타종식(17:10 민주의종각)
▲김영록 전남지사
- 5·18민주묘지 참배(10:00 5·18민주묘지)
- 5·18민주화운동 기념식(11:00 5·18민주광장)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 제46주년 5.18민주화운동 기념식(11:00 광주광역시5.18민주광장)
- 대구경북행정통합 관련 광주광역시 행정부시장 면담(13:00 광주광역시)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-지휘부 간담 (09:10 행정부지사실)
-제19회 강원특별자치도장애인생활체육대회(17:00 동해시)
▲김경덕 부산시장 권한대행
-주간정책회의(09:00 영상회의실)
-2026년 아시아물리올림피아드 개회식(10:30국립부경대학교)
-예방-상해시 감찰위원회(14:30 국제의전실)
-중동사태 장기화 대응 점검회의(16:00 대회의실)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-실국본부장회의( 09:00 도정회의실)
-도 본청 합동소방훈련(도청 서편 잔디광장)
▲유득원 대전시장 권한대행
-주간업무회의(9:00 대회의실)
-고유가피해지원금 접수 현장 방문(10:00 효동 및 석교동)
▲김하균 세종시장 권한대행
-외부 일정 없음
▲홍종완 충남지사 권한대행
-실국원장 PC영상회의(10:00 집무실)
-고유가 피해지원금 2차 지급 현장 방문(11:00 홍성)
▲이동옥 충북지사 권한대행
-확대간부회의(09:00 회의실1)
-후생복지관 민관합동점검(10:00윤슬관)
-교통안전문화 하굣길 캠페인(14:00금천동)
-구인사 봉축 점등식(17:00단양 구인사)
▲ 노홍석 전북지사 권한대행
- 합동간부회의 ( 09:00 종합상황실)
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 2026년 인천시장기 노인 건강체육대회 (11:00)
[전국 종합=뉴스핌]
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