전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.17 (일)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

'홍명보호 명단 탈락' 정우영·이현주, 리그 최종전서 나란히 득점

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정우영과 이현주가 17일 나란히 시즌 막판 골을 넣어 각자 소속팀 승리를 이끌었다
  • 정우영은 분데스리가 최종전에서 시즌 5호골을 기록하며 우니온 베를린의 4-0 완승과 리그 11위 마무리에 힘을 보탰다
  • 이현주는 포르투갈 리그 최종전에서 시즌 7호골로 두 자릿수 공격포인트를 완성했지만 둘 다 홍명보호 월드컵 최종 명단에는 제외됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

우니온 베를린 정우영, 후반 20분 교체 투입 후 시즌 5호골 폭발
아로카 이현주, 7골 3도움으로 두 자릿수 공격포인트 달성

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 홍명보 감독의 선택을 받지 못한 우니온 베를린(독일)의 정우영과 아로카(포르투갈)의 이현주가 각각 시즌 5호 골과 7호 골을 터뜨리며 소속팀 승리를 이끌었다.

먼저 정우영이 활약한 우니온 베를린은 17일(한국시간) 독일 베를린 알텐 푀르스테라이에서 열린 2025-2026 독일 분데스리가 최종 34라운드 홈 경기에서 아우크스부르크를 4-0으로 완파했다.

[베를린 로이터=뉴스핌] 우니온 베를린의 정우영(오른쪽)이 16일 열린 아우크스부르크와의 리그 경기에서 골을 넣고 환호하고 있다. 2026.05.17 wcn05002@newspim.com

이 승리로 우니온 베를린은 10승 9무 15패(승점 39)를 기록하며 리그 11위로 시즌을 마쳤다. 우니온 베를린은 전반 10분과 전반 42분 안드레이 일리치의 연속골로 기선을 제압했다. 이어 후반 9분 언드라시 셰페르의 추가골까지 터지며 승기를 굳혔다.

정우영은 후반 20분 교체 투입됐다. 그리고 경기 막판 자신의 존재감을 확실히 보여줬다. 후반 43분 디미트로 보그다노프의 슈팅이 수비수 몸에 맞고 흐르자 이를 놓치지 않았다. 골키퍼가 각을 좁히며 달려 나왔지만 정우영은 침착하게 제쳐낸 뒤 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

이 골로 정우영은 리그 28경기 4골 1도움을 기록했고, 독일축구협회(DFB) 포칼 득점까지 포함해 공식전 31경기 5골 1도움으로 시즌을 마무리했다.

정우영은 올 시즌 꾸준한 출전 속에 무난한 활약을 펼쳤지만 대표팀과의 인연은 이어지지 않았다. 정우영은 홍명보 감독 부임 이후 A매치 출전 기회를 얻지 못했고, 16일 발표된 2026 북중미 월드컵 최종 26인 명단에서도 제외됐다.

한편 우니온 베를린은 후반기부터 팀을 이끈 마리루이즈 에타 감독 체제에서 유종의 미를 거뒀다. 에타 감독은 최근 마인츠전 승리로 유럽 5대 리그 역사상 첫 승리를 거둔 여성 감독이라는 새 역사를 쓴 데 이어, 최종전까지 승리하며 2연승으로 시즌을 마감했다.

[서울=뉴스핌] 포르투갈 프리메리리가 아로카의 이현주. [사진=아로카]

포르투갈에서는 이현주가 빛났다. 아로카는 같은 날 포르투갈 아로카 경기장에서 열린 프리메이라리가 최종 34라운드 홈 경기에서 톤델라를 3-1로 꺾었다. 아로카는 12승 6무 16패(승점 42)로 리그 8위에 자리했다.

아로카는 전반 20분 후쿠이 다이치의 선제골로 앞서갔다. 이후 후반 20분 호니 로페스에게 동점골을 허용했지만, 후반 32분 알폰소 트레사의 득점으로 다시 리드를 잡았다.

후반 18분 교체 출전한 이현주는 경기 막판 승부에 쐐기를 박았다. 후반 40분 돌파 과정에서 수비수 한 명을 가볍게 제친 뒤 오른발 슈팅으로 골문을 열었다.

이현주는 이번 시즌 리그 30경기에서 7골 3도움을 기록하며 두 자릿수 공격포인트를 완성했다.

독일 분데스리가 바이에른 뮌헨 2군과 임대를 오가던 그는 올 시즌을 앞두고 아로카로 완전 이적했고, 포르투갈 무대 첫 시즌부터 확실한 존재감을 보여주며 성공적으로 안착했다.

이현주 역시 지난해 11월 홍명보호에서 A매치 데뷔전을 치렀지만 이후 대표팀과 거리가 멀어졌다. 결국 북중미 월드컵 최종 명단에도 이름을 올리지 못했다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
사진
李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동