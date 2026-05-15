국내 최초 단일종목 레버리지·인버스 ETF, 27일 상장…"하루 최대 60% 손실 가능"

비대칭 규제 해소 위해 4월 시행령 개정

기본예탁금 1000만원·사전교육 이수 필수

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국내에서 처음으로 단일 종목을 기초자산으로 하는 레버리지·인버스 상품(ETF·ETN)이 오는 27일부터 거래소에 상장된다. 금융위원회는 이 상품이 단기간에 급격한 손실을 볼 가능성도 있어 유의해야 한다고 15일 안내했다.

금융위원회는 미국·홍콩 등 해외시장에서는 이미 투자가 가능한 이 상품이 국내에서는 분산투자 요건 등 규제로 출시되지 못해 투자 수요가 해외로 빠져나가고 있다는 지적에 따라 지난 4월 28일 자본시장법 시행령을 개정해 출시를 허용했다.

기존 국내 규정은 종목당 운용 한도 30%, 동일종목 파생상품 위험평가액 한도 10%, 지수 구성 종목 10개 이상 등 분산투자 요건을 두고 있어 단일종목 기반 상품을 사실상 금지해왔다. 금융위는 이번 규제 개편으로 글로벌 정합성을 높이고 자본 유출 유인을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

[사진=금융위원회]

◆투자 전 기본예탁금 1000만원·2시간 교육 필수

이 상품에 투자하려면 기본예탁금 1000만원을 예치하고 금융투자협회 학습시스템을 통해 일반교육 1시간, 심화교육 1시간 등 총 2시간의 사전교육을 이수해야 한다. 금융당국은 이 상품이 일반 ETF·ETN과 달리 구조적으로 독특한 위험 요소를 가지고 있다며 손실 감내 한도 안에서 자기 책임 하에 투자할 것을 권고했다.

금융당국이 특히 강조하는 위험 요소는 세 가지다. 첫째는 지렛대 효과다. 단일종목 레버리지 상품은 기초자산 일일 수익률의 배수를 추종하는 구조로, 국내 주식의 가격제한폭이 ±30%인 점을 감안하면 이론적으로 하루에 최대 60% 손실이 발생할 수 있다. 기초자산 주가가 10% 하락하면 2배 레버리지 상품은 약 20% 하락하는 식이다.

둘째는 음(-)의 복리효과다. 주가가 오르내리기를 반복하는 과정에서 기초자산 주가가 원점으로 돌아오더라도 레버리지 상품은 원금이 줄어드는 구조다. 예컨대 특정 종목 주가가 100원에서 80원으로 떨어진 뒤 다시 100원으로 회복될 경우, 2배 레버리지 상품은 100원에서 60원으로 내려갔다가 90원까지만 회복돼 10원 손실이 남는다.

실제로 미국 시장에서 특정 종목이 2025년 1월부터 1년간 18% 수익을 낸 반면, 해당 종목의 2배 레버리지 상품은 오히려 20% 손실을, 인버스 상품은 80% 손실을 기록한 사례도 있다. 금융당국은 이러한 특성상 단기 투자용으로만 제한적으로 활용해야 한다고 강조했다.

셋째는 괴리율 문제다. 변동성이 큰 레버리지·인버스 상품은 수요·공급 불균형이나 유동성 부족으로 실제 자산 가치(NAV·지표가치)와 시장 거래 가격 사이에 차이가 자주 생길 수 있다. 투자자들은 한국거래소 통계 사이트(data.krx.co.kr)에서 괴리율 정보를 확인한 뒤 투자에 나서야 한다.

◆'ETF' 명칭 사용 금지…상장법인 임원은 내부자 규제 적용

분산투자가 이뤄지는 일반 ETF와 성격이 다른 만큼 상품명에 'ETF' 표기는 허용되지 않으며, '단일종목'임을 명확히 표시해야 한다. 신용거래 대상에서도 제외된다.

상장법인 임직원과 주요주주가 이 상품을 거래할 때는 단기매매차익 반환 청구 대상이 될 수 있고, 거래 후 5일 이내 소유 현황을 금융위와 거래소에 보고해야 한다. 일정 규모(총수량의 1% 또는 50억원) 이상 거래 시에는 30일 전 사전공시도 의무화된다. 금융투자회사와 금융감독원 등 관계기관 임직원에게는 개별주식에 준하는 강화된 내부통제 기준이 적용된다.

시장 상황 변동으로 기초자산 종목이 규정상 요건(시총 10% 이상, 거래량 5% 이상, 적격투자등급, 파생거래량 1% 이상)에 미달하면 신규 상장이 제한된다. 이미 상장된 상품도 요건 중 하나 이상이 절반 미만으로 낮아지는 상태가 3개월간 지속되면 상장폐지가 가능하도록 한국거래소 상장규정 시행세칙 개정이 6월 초 예정돼 있다.

금융위는 상품 출시 이후 관계기관 합동으로 운영 결과를 면밀히 모니터링하고 투자자 보호와 금융시장 안정성을 위해 필요한 사항은 즉시 보완해나갈 방침이다.

dedanhi@newspim.com