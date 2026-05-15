라인게임즈, '엠버 앤 블레이드' 최적화 위해 퀘이사존과 협약

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다양한 PC 사양에서 안정적 구동 목표

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 라인게임즈는 PC 신작 게임 '엠버 앤 블레이드'의 플레이 환경 최적화를 위해 IT·하드웨어 커뮤니티 퀘이사존과 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

양사는 14일 라인게임즈 사옥에서 협약식을 진행했다. 협약에 따라 라인게임즈와 퀘이사존은 게임이 다양한 PC 사양에서 안정적으로 구동될 수 있도록 최적화 테스트를 진행한다.

라인게임즈는 PC 신작 게임 '엠버 앤 블레이드'의 플레이 환경 최적화를 위해 IT·하드웨어 커뮤니티 퀘이사존과 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다. [사진= 라인게임즈]

퀘이사존의 다양한 사양 하드웨어 인프라를 활용해 폭넓은 PC 환경에 대응하고 사용자 신뢰를 높이는 것이 목표다.

차승규 라인게임즈 CCO는 "이용자들이 다양한 환경에서 수준 높은 퍼포먼스를 경험할 수 있도록 기술적 완성도 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.

조승환 퀘이사존 부사장은 "이번 협약을 바탕으로 게임의 최적 플레이 가이드를 제시하겠다"고 밝혔다.

'엠버 앤 블레이드'는 프리미엄 서바이버라이크 장르 게임으로 최근 파이널 데모를 공개했다. 현재 에픽게임즈 스토어와 스팀에서 데모를 플레이할 수 있다. 라인게임즈는 올해 얼리 액세스 출시를 준비 중이며 PC뿐 아니라 콘솔 플랫폼 발매도 검토하고 있다.

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