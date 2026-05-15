젝시믹스, 1분기 영업익 39% 증가…"내실 경영 통했다"

매출 530억 기록...전년 대비 4.4% 신장

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 젝시믹스(XEXYMIX)가 해외 시장 성장과 제품군 다각화 효과에 힘입어 1분기 수익성 개선에 성공했다. 러닝·짐웨어에 이어 이너웨어 사업이 새로운 성장축으로 자리 잡으며 실적 반등을 이끌었다는 평가다.

젝시믹스는 올해 1분기 연결 기준 매출은 530억원으로 전년 동기 대비 4.4% 증가했다고 15일 공시했다. 영업이익은 11억원으로 39.1% 늘었다.

젝시믹스 로고. [사진=젝시믹스 제공]

회사 측은 제조 원가 구조를 개선하고 고수익 제품군 비중을 확대하며 운영 효율성을 끌어올린 점이 이번 호실적으로 이어졌다고 설명했다.

국내 사업도 회복세를 보였다. 올해 1~2월 국내 매출은 전년 동기 대비 20.5% 증가하며 반등 흐름을 나타냈다. 해외 시장 성장세는 더욱 가팔랐다. 일본 법인 매출은 41%, 대만 법인은 18% 각각 증가했다. 신규 진출국인 인도네시아 매출은 126% 급증하며 동남아 시장 확대 가능성을 확인했다.

젝시믹스는 올해 2분기에도 해외 오프라인 유통망 확대에 속도를 낸다. 이달 중 인도네시아 자카르타의 복합쇼핑몰 '아쉬타 디스트릭트 8(ASHTA District 8)'에 첫 정식 매장을 열 예정이다. 일본 역시 도쿄와 오사카를 중심으로 추가 매장 출점을 추진하고 있다. 태국에서는 현지 유통 대기업과의 수출 계약이 마무리 단계에 접어든 것으로 알려졌다.

제품 카테고리 다각화 전략도 성과를 내고 있다. 지난해 선보인 심리스 언더웨어 브랜드 '멜로우데이' 매출은 전년 대비 276% 이상 증가하며 새로운 핵심 수익원으로 부상했다. 러닝 전문 라인 'RX'와 프리미엄 짐웨어 'NX' 역시 각각 75% 이상의 성장세를 기록했다.

젝시믹스 관계자는 "해외 법인의 본격적인 성장과 원가 구조 개선, 신규 카테고리 확대가 맞물리며 질적 성장을 이뤄냈다"며 "글로벌 시장 확대와 함께 수익성 중심 경영을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com