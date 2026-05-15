롯데호텔앤리조트, 여행 수요 회복에 1분기 '턴어라운드' 성공

베트남·미국 체인호텔 성장세 뚜렷

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데호텔앤리조트가 외국인 관광객 증가와 글로벌 여행 수요 회복에 힘입어 올해 1분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 객실 수요 회복과 해외 체인 호텔 성장세가 맞물리며 수익성이 큰 폭으로 개선됐다는 평가다.

15일 호텔롯데 분기보고서에 따르면 롯데호텔앤리조트의 올해 1분기 매출은 3484억원으로 전년 동기 대비 14.2% 증가했다. 영업이익은 257억원으로 흑자 전환했다. 이는 매출과 영업이익 모두 1분기 기준 최대치라는 게 사측 설명이다.

롯데호텔앤리조트가 광주광역시 동구에 문을 연 'L7 충장 바이 롯데호텔' 외관 전경. [사진-롯데호텔앤리조트 제공] nrd@newspim.com

실적 개선의 핵심 배경으로는 외국인 관광객 증가가 꼽힌다. 올해 1분기 외국인 투숙객 수는 지난해 같은 기간보다 14.1% 증가했다. 이에 따라 객실 부문 매출도 10.2% 늘었다. 글로벌 여행 수요 회복세가 이어지면서 해외 체인 호텔 사업도 성장 흐름을 보였다. 해외 체인 호텔 매출은 전년 동기 대비 7.9% 증가했다. 특히 베트남과 미국 등 주요 거점 지역 호텔들의 실적 개선세가 두드러졌다는 설명이다.

롯데호텔앤리조트는 신규 브랜드 확대와 사업 다각화를 통해 성장세를 이어간다는 전략이다. 회사는 최근 'L7 충장 바이 롯데호텔', '브리브 광주 바이 롯데호텔', 'L7 광명 바이 롯데호텔' 등을 잇달아 선보이며 국내 호텔 포트폴리오를 확대하고 있다.

온라인몰 이숍(e-Shop)을 통한 자체 브랜드(PB) 상품 강화에도 속도를 내고 있다. 호텔 숙박 중심 사업 구조에서 벗어나 라이프스타일과 리테일 영역까지 사업을 확장해 수익 기반을 다변화하겠다는 전략이다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 "기존 호텔의 수익성을 지속 개선하는 동시에 신규 호텔의 안정적인 운영과 PB 상품 확대 등을 통해 성장세를 이어갈 계획"이라고 말했다.

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