北, '아동 세뇌교육' 의혹 시설 대북제재에 "극악한 정치 도발"

외무성 내세워 "어린이 야영소까지 결부"

우크라 아동 강제북송 지적에 강한 반발

"런던의 악의적 행태 대응할 권리" 위협

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한은 15일 영국 외무성이 강제 북송된 우크라이나 아동 세뇌에 쓰이고 있다면서 원산 국제소년단야영소를 최근 제재 리스트에 포함시킨 데 대해 "극악한 정치 도발"이라고 비난했다.

외무성 대변인은 이날 관영 선전매체인 조선중앙통신과 인터뷰에서 "11일 영국 외무성은 우크라이나 어린이들을 강제 이송하고 군사화하려는 러시아의 그 무슨 '조직적인 활동'에 대한 제재조치를 발표하면서 제재 명단에 우리 송도원국제소년단야영소를 포함시켰다"며 이같이 비난했다.

[서울=뉴스핌] 강원도 원산의 송도원 국제소년단 야영소에 2025년 7월 22일 열린 북러소년친선야영 입소식. [사진=북한매체 종합]

대변은은 또 "우리의 어린이 야영시설을 사실무근의 우크라이나 어린이 강제이주 문제와 억지로 결부시켜 우리 국가의 대외적 영상에 먹칠하고 조러(북한과 러시아) 친선·협력 관계를 폄훼해보려는 반인륜적인 극악한 정치적 도발행위"라고 주장했다.

이 같은 북한의 반발은 러시아가 점령한 우크라이나 지역의 아동들을 친러 성향으로 만들기 위해 세뇌교육을 시켜왔고, 북한이 이들을 받아들여 야영시설 등에서 교육을 벌여온 것으로 영국 등 국제사회가 지목해온 점을 지칭한 것으로 보인다.

대변인은 "우리는 어린이들의 교육과 성장을 위한 신성한 거점인 야영소까지 저들의 정략적 목적 달성을 위한 표적으로 삼은 영국 정부의 악의적인 행태를 강력히 규탄·배격한다"면서 "지금까지 영국은 미국의 대조선 적대시 책동에 극구 편승하여 우리 국가의 주권적 권리 행사를 사사건건 걸고들고 반공화국 전쟁 연습에 무시로 가담하면서 쌍무관계를 체계적으로 악화시켜 왔다"고 비난했다.

이어 "영국 정부가 이번에 러시아를 악마화하기 위한 음모책동의 일환으로 송도원국제소년단야영소를 제재 대상으로 지정하는 행위를 자행한 것은 존엄 높은 우리 국가에 대한 참을 수 없는 모독이며 그들의 대조선 적대감이 도를 넘고 있다는 것을 실증해주고 있다"고 말했다.

외무성 대변인은 "영국이 우리 국가가 가장 귀중히 여기는 어린이들의 권리와 이익까지 건드리는 망동을 저지른 이상 우리는 런던의 악의적인 행태에 대응할 충분한 권리를 가지고 있다"며 "영국의 엄중한 적대행위로부터 초래되는 모든 후과에 대해서는 전적으로 영국 정부가 책임지게 될 것"이라고 위협했다.

yjlee@newspim.com