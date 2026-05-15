李대통령 "TK신공항 지연 매우 안타까워"…사업 추진 애로사항 청취

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 15일 대구경북통합신공항 부지를 찾았다
- 대구시와 관계 부처로부터 사업 개요와 추진 경과를 들었다
- 재원 문제로 지연된 사업에 안타까움을 전하며 지원 필요성을 짚었다
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사업 개요, 추진 경과 등 전해 들어
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 15일 대구경북통합신공항 건설 부지를 찾아 대구시를 비롯한 관계 부처로부터 사업 개요를 듣고, 사업 지연에 대한 안타까운 마음을 전했다.
이 대통령은 이날 통합신공항 부지인 대구 군위군과 경북 의성군 일대를 방문해 "재원 문제 등으로 사업 추진이 지연되고 있는 상황을 매우 안타깝게 생각한다"고 밝혔다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑을 통해 전했다.
이 대통령은 현장에서 대구시, 국방부, 국토교통부 관계자들로부터 사업 개요, 추진 경과, 향후 계획, 군 공항과 민간 공항 이전 현황에 대해 설명을 들었다.
대구시 관계자는 "대구경북통합신공항 건설을 통해 도심 군 공항의 외곽 이전과 현대화로 국가 안보 역량을 강화하고, 군 공항 소음과 고도 제한에 따른 주민 불편 및 사회적 갈등 비용을 해소할 수 있을 것으로 기대된다"고 설명했다.
이 관계자는 "민간 공항의 확대 이전을 통해 대구경북이 국가 균형 발전을 위한 5극 3특 전략의 핵심 거점으로 자리매김할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
대구시 관계자는 "군 공항 건설에 필요한 막대한 재원 조달 과정에서 과도한 금융 비용 부담이 발생 중"이라며 "사업 장기화에 따른 리스크 역시 대구시에 집중되고 있는 상황"이라고 설명했다.
그러면서 "안정적인 사업 추진을 위한 최소한의 국가적 지원이 필요하다"고 호소했다.
안 부대변인은 "오늘 일정은 지역 최대 현안 가운데 하나인 대구경북통합신공항 사업 현장을 직접 점검하고, 추진 과정의 어려움을 청취하기 위해 마련됐다"고 설명했다.
pcjay@newspim.com