삼성전자 DS 사장단, 노조 사무실 찾았다…"교섭 이어가자"

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자 DS부문 사장단이 15일 평택 노조 사무실을 찾아 공동투쟁본부와 만남을 가졌다
- 전영현 부회장은 열린 자세로 대화하겠다고 밝혀 교섭을 이어가자는 뜻을 전했다
- 총파업을 앞두고 생산 차질과 고객 신뢰 훼손을 최소화하려는 행보로 해석된다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자는 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문 사장단이 15일 오후 경기 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 내 노동조합 사무실을 방문해 삼성전자노동조합 공동투쟁본부와 만났다고 밝혔다.
이 자리에는 전영현 대표이사 DS 부문장 부회장을 비롯해 김용관 DS부문 경영전략총괄 사장, 한진만 파운드리사업부장 사장, 박용인 시스템LSI사업부장 사장 등이 참석했다. 노조 측에서는 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장, 이송이 부위원장, 김재원 국장, 정승원 국장 등이 자리했다.
전 부회장은 노조와 열린 자세로 대화하겠다는 입장을 밝히며 교섭을 이어가자는 뜻을 전달했다. 삼성전자 사장단이 총파업을 앞두고 직접 노조 사무실을 찾은 것은 생산 차질과 고객 신뢰 훼손 우려를 최소화하기 위한 행보로 풀이된다.
kji01@newspim.com