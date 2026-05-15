메드팩토, 우정원 신임 대표 선임…"기술이전에 역량 집중"

AI 핵심 요약beta
- 메드팩토는 15일 김성진 대표가 물러나고 우정원 사장을 신임 대표이사로 선임했다고 공시했다.
- 우 대표는 제넥신 대표를 거친 CMC·임상·기술이전 전문가로, 메드팩토는 신규 파이프라인 임상과 상용화·기술이전에 역량을 집중할 계획이다.
- 김성진 전 대표는 회장·등기이사로 비임상 연구와 미래 성장동력 발굴에 집중하고, 회사는 신규 투자 유치와 사업구조 개편 및 신약 후보 '백토서팁'·'MP010'·'MP2021' 개발을 가속할 방침이다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메드팩토는 김성진 대표이사가 대표직에서 물러나고 우정원 사장이 신임 대표이사로 선임됐다고 15일 공시했다.
메드팩토는 이번 인사를 통해 신규 파이프라인의 임상시험과 상용화 개발, 기술이전에 역량을 집중한다는 계획이다.
우 신임 대표이사는 1960년생으로 서울대 약학대학 학사·석사를 거쳐 미국 코넬대 미생물학 박사를 졸업했다. 이후 하버드대 의대 박사후연구원, 삼성생명과학연구소 선임연구원, 서울성모병원 연구교수를 거쳐 제넥신 개발본부장, 연구소장, 대표이사를 역임하고, 2024년 3월 메드팩토 사장으로 합류해 경영과 개발 전반을 지원해 왔다.
이후 제넥신에서 개발본부장과 연구소장, 대표이사를 역임했으며, 지난해 3월 메드팩토 사장으로 합류해 경영과 개발 전반을 지원해왔다.
우 대표는 신약 후보물질의 제조·품질관리(CMC) 공정 개발과 임상시험 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있으며 기술이전 경험과 글로벌 제약사 네트워크 등 사업개발 역량도 갖추고 있다. 이사회는 메드팩토의 성장을 이끌 적임자로 우 대표를 선임했다.
그동안 메드팩토의 연구개발 기반을 구축해온 김성진 전 대표는 향후 경영에는 관여하지 않지만 등기이사와 회장직은 유지한다. 미래 성장동력 발굴과 전략적 개발을 위한 비임상 연구 분야에 집중할 계획이다.
메드팩토 관계자는 "새로운 리더십을 통해 신규 투자 유치와 사업구조 개편 등 기업가치 제고에 주력할 계획"이라며 "차별화된 연구 역량을 기반으로 글로벌 의약품 시장 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
메드팩토는 기존 신약 후보물질 '백토서팁'의 경우 희귀질환 중심으로 임상을 이어가는 한편, 올해 하반기 신규 항암제 후보물질 'MP010'과 뼈질환 치료제 'MP2021'의 임상시험계획(IND) 신청을 준비하고 있다. MP010은 TGF-β(형질전환 성장인자 베타) 억제 기능과 종양미세환경(TME)에서 과발현되는 EDB-FN(Extradomain-B Fibronectin) 타깃 기능이 결합된 융합 단백질이다. 췌장암과 삼중음성유방암 모델 대상 전임상 시험에서 높은 완전관해율을 보였다.
sykim@newspim.com