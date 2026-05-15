민주당 경남도당, '주윤식 창녕군수 후보' 공천…후보 등록 완료

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 경남도당은 15일 주윤식을 창녕군수 후보로 공천하고 등록을 마쳤다고 밝혔다.
- 주 후보는 도시계획·건설 분야 전문성과 당·지역 발전 기여를 인정받아 공천됐다고 경남도당은 설명했다.
- 주 후보는 창녕의 변화와 발전을 위해 현장 중심 행정과 균형 발전, 세대 공존을 이루겠다고 약속했다.
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[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 경남도당은 6·3 지방선거 창녕군수 후보로 주윤식 밀양·의령·함안·창녕 지역위원장 직무대행을 공천하고 후보 등록을 마쳤다고 15일 밝혔다.
경남도당은 앞서 창녕군수 후보 공천을 취소한 뒤 지역 민심을 수렴하며 후보를 물색해 왔다. 주 후보는 당과 지역 발전에 대한 책임감과 애당심을 바탕으로 출마를 결심한 것으로 전했다.
경남도당은 주 후보가 도시계획과 건설 분야에서 전문성을 쌓았고, 지역사회와 당 조직 발전에도 꾸준히 참여해 왔다고 설명했다.
창녕 출신인 주 후보는 부산대 문리대 지질학과를 졸업하고 서울대 환경대학원 도시 및 지역계획학과를 수료했다. 이후 한양주택과 대동주택 등에서 일했으며 현재 ㈜제이하우스 대표를 맡고 있다.
도시계획 특급기술자와 건설안전산업기사 자격을 보유하고 있으며, 민주당 밀양·의령·함안·창녕 지역위원회 직무대행과 경남도당 부위원장 등을 지냈다.
주 후보는 "어려운 상황 속에서도 민주당을 지켜온 당원들과 군민들의 기대를 무겁게 받아들이고 있다"며 "창녕의 새로운 변화와 미래 발전을 위해 혼신의 힘을 다하겠다"고 말했다. 이어 "군민과 함께하는 현장 중심의 행정, 균형 있는 지역발전, 청년과 어르신 모두가 행복한 창녕을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
허성무 경남도당 위원장은 "당과 지역을 위해 쉽지 않은 결단을 내려준 주윤식 직무대행께 감사드린다"며 "경남도당은 주 후보를 비롯한 더불어민주당 후보들과 함께 6·3 지방선거 승리를 위해 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com