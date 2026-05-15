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[서울시의원 후보] '동북권' 노원·도봉·강북·성북·동대문·중랑·성동·광진 과제는

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  • 6·3일 서울시 동북권 시의원 선거에서 재개발·교통 등 지역 현안이 최대 쟁점이 됐다
  • 노원·도봉·강북·성북·동대문 등 전통 민주당 강세지에서 2022년 이후 보수세 확대로 여야 재격돌이 예상된다
  • 중랑·성동·광진 등 신흥 주거 벨트에선 젊은 층 유입 속에 국민의힘 약진과 민주당 수성 여부가 관전 포인트다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거 서울시의원 선거에서 동북권으로 분류되는 곳은 노원구, 도봉구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구다.

동북권은 강남에 비해 저개발의 문제가 고질적으로 지적돼 온 지역으로 대규모 재개발·재건축 사업과 교통 인프라 확충, 노후 주거지 정비 문제가 집중된 곳이다. 창동 차량기지 개발과 광운대 역세권 개발, 면목선·수도권 광역급행철도(GTX)-C·동북선 경전철 사업이 맞물리며 이번 선거에서도 숙원 과제로 꼽힌다.

정치적으로 전통적인 민주당 강세 지역이 다수 포함된 권역이지만, 지난 2022년 지방선거에서는 국민의힘이 일부 지역에서 약진하며 판세 변화를 만들었다. 이번 선거에서는 민주당이 다시 우세 흐름을 보일지, 국민의힘이 외연 확장에 성공할지가 관전 포인트다.

◆ 노원구, 재건축·광운대 개발 최대 변수

노원구는 상계·중계동 재건축과 광운대 역세권 개발, 동북선 경전철 사업이 주요 현안이다. 학군과 교통, 생활 인프라 개선 문제 역시 지역 민심에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.

특히 상계주공 재건축 추진 속도에 대한 기대감이 맞물리면서 여야 모두 개발 공약을 전면에 내세우고 있다. 전통적으로 민주당 강세 지역으로 꼽히지만, 최근 보수 지지세 확대 흐름도 감지된다.

민주당은 노원구 1선거구에 박이강 후보, 2선거구에 오금란 후보, 3선거구에 봉양순 후보, 4선거구에 노연수 후보, 5선거구에 채유미 후보, 6선거구에 김준성 후보를 각각 확정했다.

국민의힘은 노원구 1선거구에 신동원 후보, 4선거구에 함수연 후보, 5선거구에 윤기섭 후보, 6선거구에 어정화 후보를 각각 확정했다.

서울특별시의회 본관의 모습. [사진 = 뉴스핌 DB]

◆ 도봉·강북구, 창동 개발·교통망 확충 관심

도봉구와 강북구는 창동 차량기지 이전 및 서울아레나 개발, 우이신설선 연장과 수도권 광역급행철도(GTX)-C 추진이 주요 이슈다. 노후 주거지 비율이 높은 지역 특성상 재개발과 생활 사회간접자본(SOC) 확충 요구도 꾸준히 제기되고 있다.

전통적으로 민주당 강세 지역으로 분류됐지만, 2022년 지방선거 이후 보수세가 확대되며 정치 지형에도 변화가 감지됐다. 지난 선거에서는 서울시의원 도봉 전 지역구에서 국민의힘이 전석을 확보하면서 동북권 내 정치 지형 변화가 더욱 뚜렷해졌다는 평가가 나온다. 이번 선거에서는 국민의힘이 우세 흐름을 이어갈지 아니면 민주당이 전통적 지지층 결집을 통해 탈환에 성공할지가 핵심 변수다.

도봉구에서는 민주당이 1선거구 이영숙 후보, 2선거구 박상근 후보, 3선거구 유기훈 후보, 4선거구 홍은정 후보를 각각 냈다. 국민의힘은 1선거구 이경숙 후보, 2선거구 홍국표 후보, 3선거구 박석 후보, 4선거구 이은림 후보를 내세웠다.

강북구에서는 민주당이 1선거구 김명희 후보, 2선거구 이상훈 후보, 3선거구 최인준 후보, 4선거구 허광행 후보를 각각 확정했다. 국민의힘은 1선거구 이종환 후보, 2선거구 정초립 후보, 3선거구 한수종 후보, 4선거구 강경덕 후보를 냈다.

◆ 성북·동대문구, 대학가·재개발 맞물린 표심 경쟁

성북구와 동대문구는 장위뉴타운과 이문·휘경 재개발 사업, 청량리 일대 개발이 주요 현안이다. 고려대·경희대·한국외대 대학가가 밀집해 있어 청년층과 원주민 표심이 동시에 작용하는 지역으로 평가된다.

청량리역 복합 개발과 GTX-B·C 추진, 동북권 교통망 확충 문제가 선거 과정에서 주요 변수로 떠오를 가능성이 크다. 재개발 이주와 신규 입주민 증가에 따른 세대별 표심 변화도 주목된다.

성북구에서는 민주당이 1선거구 한신 후보, 2선거구 목소영 후보, 3선거구 강동길 후보, 4선거구 이소라 후보를 각각 확정했다. 국민의힘은 1선거구 서미나 후보, 2선거구 김종길 후보, 3선거구 권민성 후보, 4선거구 김태수 후보를 각각 확정했다.

동대문구에서는 민주당이 1선거구 이영남 후보, 2선거구 오중석 후보, 3선거구 이의안 후보, 4선거구 박규남 후보를 각각 확정했다. 국민의힘은 1선거구 이병윤 후보, 2선거구 심미경 후보, 3선거구 남궁역 후보, 4선거구 신복자 후보를 각각 확정했다.

서울특별시의회 본관의 모습. [사진 = 뉴스핌 DB]

◆ 중랑·성동·광진구, 신흥 주거 벨트 부상 속 접전 전망

중랑구는 면목선 경전철과 중화·상봉 재개발 사업이 핵심 이슈로 꼽힌다. 성동구는 성수 전략 정비구역과 한강변 개발, 광진구는 구의·자양동 재개발과 동서울터미널 현대화 사업이 주요 현안이다.

특히 성동·광진구는 젊은 층 유입과 신축 아파트 증가로 서울 내 대표적인 표심 변화 지역으로 평가된다. 2018년 지방선거에서는 민주당 우세 흐름이 강했지만, 2022년 서울시의회 선거에서는 국민의힘이 성동구에서 4석 중 3석, 광진구에서 4석 중 4석을 확보하며 분위기를 뒤집었다.

중랑구에서는 민주당이 1선거구 이영실 후보, 2선거구 임규호 후보, 3선거구 박승진 후보, 4선거구 최형규 후보를 각각 확정했다. 국민의힘은 1선거구 남궁일주 후보, 2선거구 박예진 후보, 4선거구 전유정 후보를 각각 확정했다.

성동구에서는 민주당이 1선거구 박성근 후보, 2선거구 김현우 후보, 3선거구 이민옥 후보, 4선거구 김현주 후보를 각각 확정했다. 국민의힘은 1선거구 박중화 후보, 2선거구 구미경 후보, 3선거구 이현숙 후보, 4선거구 황철규 후보를 냈다.

광진구에서는 민주당이 1선거구 김회근 후보, 2선거구 최두호 후보, 3선거구 이상엽 후보, 4선거구 김창현 후보를 각각 확정했다. 국민의힘은 1선거구 손정수 후보, 2선거구 박성연 후보, 3선거구 김영옥 후보, 4선거구 전은혜 후보를 각각 확정했다.

chogiza@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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