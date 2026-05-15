최휘영 장관 "관광두레, 시작뿐 아니라 다음 단계도 챙기겠다"

[밀양=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 15일 경남 밀양을 찾아 '관광두레' 현장 관계자들과 오찬 간담회를 갖고 지역 관광 활성화를 위한 정책 방향을 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 15일 경남 밀양을 방문해 한 식당에서 경남지역 관광두레 관계자를 만나 간담회를 갖고 있다. [사진= 문체부] 2026.05.15 fineview@newspim.com

이날 밀양에서 열린 간담회에는 경남 5개 시·군에서 활동 중인 관광두레 PD와 주민 사업체 대표 등 11명이 참석했다.

현장의 목소리는 "처음엔 막막했지만 전문 컨설팅과 파일럿 지원이 버팀목이 됐다. 그 이후가 더 문제다"라며 대체로 공통된 의견을 냈다.

경남 고성에서 생태관광 사업체 '로카'를 운영하는 허수현 대표는 "청년 중소 업체들은 초기 사업화 비용 부담이 크게 느껴지는데, 자체 예산이 마련되어 있지 않은 경우가 많다"며 "상품 하나를 만들기 위한 샘플 제작비도 어마어마하게 든다"고 털어놨다. 허 대표는 2020년 관광두레 사업으로 창업해 현재까지 사업체를 키워오고 있다.

함양에서 복숭아 특산물 관광 사업을 하는 김지혜 대표도 "관광두레 사업을 통해 컨설팅과 행사 지원 효과는 크게 보고 있지만, 거점을 만들려 해도 자금이 부족하고 법적 허가 절차도 벽"이라며 자금과 제도 양면의 어려움을 호소했다.

이에 최휘영 장관은 "어떤 예산이 필요한지 자세히 말씀해 주셨다"며 "청년은 기본적으로 자금이 없기 때문에 조금이라도 확장하려 하면 다 돈인데, 그것만 조금 도와주면 다음 단계로 빨리 갈 수 있을 것 같은데 그게 힘들다는 것을 잘 안다"고 공감했다.

문체부는 지난 4월 확정된 31억 원 규모의 '청년 관광두레' 추경 예산을 바탕으로 비수도권 지역에 신규 청년 사업체 100여 개를 집중 육성할 계획이다.

현장에서는 제도의 엇박자도 도마에 올랐다. 함안에서 체험 주민 사업체를 운영하는 추수진 대표는 "함안군의 모든 청년 사업 나이 기준은 49세인데, 관광두레 사업에는 39세로 되어 있다"며 "군 단위 현실에 맞게 기준 조정이 필요하다"고 건의했다.

최휘영 장관은 이 문제에 대해 "청년 기준은 이쪽만이 아니라 예술 지원, 문화 산업 등 청년이라는 단어가 붙는 모든 곳에서 나타나는 애로사항"이라고 인정했다. 그러면서 "다음 단계 다음 단계도 잘 살피겠다"며 내년 예산에 생애 주기별 맞춤 지원 등을 고려하겠다는 계획임도 언급했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 15일 경남 밀양을 방문해 한 식당에서 경남지역 관광두레 관계자를 만나 간담회를 갖고 기념촬영을 하고 있다. [사진= 문체부] 2026.05.15 fineview@newspim.com

◆ "각자 사업도 중요하지만, 모여서 더 크게"…교류 플랫폼 구축 의지

최 장관은 개별 사업체 지원을 넘어 커뮤니티 기반의 성장 생태계를 만들겠다는 구상도 제시했다. "지금은 부정기적으로 자연 발생적으로 만나는 구조인데, 이를 더 확장된 커뮤니티 형태로 자주 만나서 성공 사례도 발표하고 실패 사례도 공유하는 장이 필요하다"고 강조했다. 그는 "아이디어를 가진 사람들이 자꾸 교류하다 보면 사업이 연결되고 시너지가 난다. 지역에 머무는 게 아니라 전국, 나아가 글로벌 시장으로 갈 수 있다"고 말했다.

함안군 관광두레 PD 최승일은 "낙화놀이처럼 함안에서만 볼 수 있는 콘텐츠를 더 발전시키고, 주민 사업체 협의체 네트워크를 강화해 나가고 있다"며 "조례 개정을 통해 주민 사업체들이 제도권 안에서 지원받을 수 있는 기반도 만들었다"고 현황을 전했다.

밀양 이혜영 PD 김익조는 장미길 캠핑 상품, 주민 여행사, 반려견 특화 프로그램 등 지역 밀착형 사업을 소개하며 "밀양스러움을 최대한 담으려 했다"고 말했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 15일 경남 밀양을 방문해 아리랑시장에서 밀양시와 전통시장 상인회가 시행하는 전통시장 바가지·불친절 근절 캠페인에 참여하고 있다. [사진= 문체부] 2026.05.15 fineview@newspim.com

강정원 문체부 관광실장은 "지역 청년들이 현장에서 겪는 어려움에 대해 실제 활동 여건에 맞는 방식으로 제도를 손질해 가는 일이 중요하다. 내년도 사업도 보완하겠다"라고 말했다.

관광두레는 2013년 시범 사업으로 시작해 2025년까지 147개 지역에서 PD 195명, 주민 사업체 998개를 발굴·육성했다. 밀양시는 2024년 지원 대상 지역으로 선정되어 올해 사업 3년 차를 맞았다.

최 장관은 이날 오전 밀양 전통시장 바가지·불친절 근절 캠페인과 '반값여행' 인증지인 영남루·밀양읍성 현장 점검도 병행했다.

경남 밀양시의 주민등록 인구는 지난해 6월 처음으로 10만 명 선이 무너졌다. 지난달 기준 밀양 인구는 9만 9956명으로, 전달 10만 77명보다 121명이 줄어든 수치였다. 1966년 20만 6115명으로 정점을 찍은 이후 59년 만에 절반 아래로 줄어든 것이다. 2026년 현재 밀양시 인구는 9만 9252명으로 감소세가 멈추지 않고 있다.

하지만 밀양을 찾은 관광객들에게 발급된 디지털 관광주민증은 10만 명을 돌파했다. 사업 시행 1년여 만에 발급자 수가 밀양시 인구 규모를 넘어섰으며, 2026년 기준 경남도 내 발급자 수와 이용 건수 모두 1위를 기록했다.

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