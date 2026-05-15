[6·3 재보선] '아산을' 전은수 "교단 섰던 시절 떠올라...선생님들께 감사"

AI 핵심 요약beta
- 전은수 더불어민주당 아산을 후보는 15일 스승의 날을 맞아 선생님들의 헌신에 감사 인사를 전했다
- 전 후보는 둔포 염작초 앞 등굣길 캠페인을 진행하며 교사 시절을 떠올리고 시민들의 건강과 안위를 당부했다
- 전 후보는 보궐선거 공식 후보 등록을 마친 소회를 밝히며 아이들과 시민을 위한 겸손한 일꾼이 되겠다고 다짐했다
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 전은수 더불어민주당 충남 아산을 국회의원 보궐선거 후보는 15일 스승의 날을 맞아 "우리 아이들의 곁에서 묵묵히 애써주시는 모든 선생님들의 헌신과 노고에 깊은 감사의 마음을 전한다"고 자신의 페이스북을 통해 밝혔다.
전 후보는 이날 오전 아산시 둔포 염작초등학교 앞에서 등굣길 캠페인을 펼치며 "오늘 아침, 둔포 염작초등학교 앞 활기찬 등굣길 풍경을 보며 하루를 연다"며 "해맑게 등교하는 아이들을 보며 교단에 섰던 시절을 떠올려 본다"고 했다.
전 후보는 대전 샘머리초등학교 교사 출신으로 이후 법조인의 길을 걷다 정치에 입문했다.
전 후보는 "한낮 기온이 30도까지 오르는 때 이른 더위가 찾아온다고 하니, 시민 여러분 모두 건강 살피시며 평안하게 하루를 보내셨으면 좋겠다"고 당부했다.
그는 "어제 보궐선거 공식 후보 등록을 무사히 마치고, 정식 후보로서 둔포 거리에 처음 서니 평소보다 훨씬 더 무거운 책임감과 벅찬 떨림이 교차한다"며 "항상 가장 낮은 곳에서 시민 여러분의 목소리를 먼저 경청하며, 우리 아이들의 안전한 내일과 시민들의 평온한 일상을 지키는 든든하고 겸손한 일꾼이 되겠다"고 다짐했다.
전 후보는 "더위에 지치지 않는 행복하고 활기찬 금요일 보내시길 바란다"며 "진심으로 고맙다"고 덧붙였다.
kimsh@newspim.com