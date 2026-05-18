월요일·음력 4월2일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월18일(월요일·음력 4월2일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 하나만 믿고 살았는데, 이것이 무너지는 것을 보겠다.
72년생 : 물방아 간 맺은 인연이 찾아오겠다.
84년생 : 함께 노래 부르면서 춤을 추겠다.
96년생 : 성공할 확률이 매우 높겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 기회가 왔으니 잡는 것이 좋겠다.
73년생 : 진주보다 더 고운 사람을 만나겠다.
85년생 : 들어보고 결정하면 좋겠다.
97년생 : 눈으로 말하는 것이 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 멀리보고 가면 답이 보이겠다.
74년생 : 새로운 일에 도전을 하겠다.
86년생 : 풀잎마다 맺힌 눈물이겠다.
98년생 : 새로운 사람과 사랑하겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 돌아가면 더 좋은 길이 보이겠다.
75년생 : 거친 광야에 홀로 서 있겠다.
87년생 : 주변을 살피면서 걷는 것이 좋겠다.
99년생 : 여유를 찾는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 아침이슬처럼 청초한 연인이 생길 수 있겠다.
76년생 : 만나보는 것이 좋겠다.
88년생 : 기다리면 더 좋은 일이 생길 수 있겠다.
00년생 : 생각보다 성과가 더 크겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 에너지에 불이 붙는 모양이겠다.
77년생 : 하고 싶은 일을 할 수 있겠다.
89년생 : 도모하는 것도 좋겠다.
01년생 : 고통은 가고 달콤함만 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 뜻밖의 만남으로 이어지겠다.
78년생 : 무엇보다 중요한 것은 마음이겠다.
90년생 : 도와주는 사람이 없겠다.
02년생 : 내가 부족하여 모든 것이 어렵게 되겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 신중하게 하는 것이 좋겠다.
79년생 : 마음 속 설움을 털어내겠다.
91년생 : 즐거운 일이 많이 생기겠다.
03년생 : 그리움만 쌓여가는 것을 느끼겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 아침동산에서 해를 바라볼 수 있겠다.
80년생 : 망향 초 신세가 될 수 있겠다.
92년생 : 기다리고 양보하는 것이 좋겠다.
04년생 : 이별이, 눈앞에서 어른거리고 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 처음부터 다시 시작하는 것이 좋겠다.
81년생 : 기회가 오고 있으니, 잡아야 하겠다.
93년생 : 태양처럼 뜨거운 사랑이 찾아오겠다.
05년생 : 모르는 사이에 사랑이 변하고 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 이 이상 좋은 일이 없겠다.
82년생 : 전혀 다른 방향에서 좋은 소식이 있겠다.
94년생 : 인연 따라 마음 따라 물같이 흘러가겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 찾을 수 없는 것에 미련을 갖겠다.
83년생 : 양보하면 모든 것을 잃어버릴 수 있겠다.
95년생 : 기대했던 것보다 성과가 좋겠다.