"조국혁신당 여수시장 후보 '음주운전 전력' 물타기 말고 사과하라"

AI 핵심 요약beta
- 민주당 전남도당이 15일 혁신당의 사과를 요구했다
- 음주운전 전과 후보 공천 뒤 대통령 언급을 비판했다
- 도민 앞 공식 사과와 대변인 책임 조치를 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 조국혁신당이 음주운전 전과가 있는 명창환 전남 여수시장 후보를 공천한 것에 대해 사과해야 한다는 지적이 나왔다.
더불어민주당 전남도당은 15일 입장문을 내고 "자당 후보의 음주운전 전력을 물타기하기 위해 이재명 대통령의 과거 전력을 SNS에 거론했다"고 언급했다.
이와 관련해 "혁신당이 최근 입장문을 발표했으나 사안의 본질에 대한 진정성 있는 성찰과 책임 있는 답변은 찾아볼 수 없었다"고 비판했다.
이는 "단순한 실언이나 개인적 의견 표출 수준의 문제가 아니다"며 "자신의 후보 논란을 방어하고자 대통령과 민주당 지지자를 정치적으로 끌어들인 매우 부적절하고 무책임한 정치 행위다"고 규정했다.
특히 "혁신당의 입장문은 무엇이 잘못됐는지에 대한 명확한 인정도 없고 왜 이 대통령을 끌어들어야 했는지에 대한 설명도 없었다"고 비판했다.
더군다나 "혁신당 전남도당 대변인이라는 공식 직함을 가진 인사가 작성한 정치적 메시지였다"며 "그에 따른 책임 역시 개인 차원이 아니라 정당 차원에서 분명히 해야 한다"고 요구했다.
끝으로 "지금이라도 책임 회피성 입장문 뒤에 숨지 말아야 한다"며 "도민 앞에 진정성 있는 공식 사과를 하고, 해당 대변인에 대한 분명한 책임 조치가 이뤄져야 한다"고 압박했다.
chadol999@newspim.com