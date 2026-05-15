민주당 신안군의원 후보들 "햇빛·바람연금 군민 몫 흔들지 말라"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 신안군의원 후보들이 15일 햇빛·바람연금의 기본소득 통합에 반발하는 기자회견을 열었다
- 이들은 햇빛·바람연금은 주민 희생에 따른 공유수익으로 군민 몫을 정치적 공격 대상으로 삼지 말라고 주장했다
- 유튜버 제기와 항의로 연금이 기본소득에 통합돼 별도 지급이 어려워졌다며 정책 왜곡 중단과 군민 권익 보호를 촉구했다
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[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남 신안군의원 후보들이 햇빛·바람연금의 기본소득 통합에 반발하며 군민 몫 보장을 촉구했다.
더불어민주당 소속 이상주(신안군 나선거구), 김용배(라선거구), 김혁성(가선거구), 안원준(다선거구) 후보는 15일 오전 10시 박우량 신안군수 후보 선거사무소에서 공동 기자회견을 열고 햇빛·바람연금과 기본소득 정책에 대한 입장을 밝혔다.
이들은 "햇빛·바람연금은 단순 현금성 복지가 아니라 태양광과 해상풍력 개발 과정에서 주민들이 감내한 희생에 따른 지역 공유수익"이라며 "군민에게 돌아갈 정당한 몫을 정치적 공격 대상으로 삼아서는 안 된다"고 주장했다.
또 "신안군과 군의회는 주민 의견을 반영해 2026년도 예산 편성 과정에서 약 240억원을 확보했고 햇빛·바람연금과 별도로 전 군민 기본소득 20만원 지급을 준비해왔다"고 설명했다.
이어 "특정 유튜버의 문제 제기와 중앙부처 대상 항의가 이어지면서 햇빛·바람연금이 기본소득에 포함되는 방향으로 정리됐다"며 "주민들이 기대했던 별도 지급은 사실상 어려워졌다"고 밝혔다.
이들은 "도서지역 특성상 생활여건이 열악한 주민이 많은 상황에서 최소한의 혜택과 희망까지 흔드는 행위는 주민을 위한 것이 아니다"고 강조했다.
아울러 "햇빛·바람연금은 주민 참여형 신재생에너지 정책의 핵심"이라며 "중복지원 논리로 정책을 흔들 경우 향후 유사 정책 추진 동력이 약화될 수 있다"고 우려했다.
그러면서 "박우량 군수 후보와 함께 군민 권익 보호와 문제 해결에 적극 나서겠다"며 "군민 삶을 정치적 공격의 대상으로 삼는 행태를 좌시하지 않겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com