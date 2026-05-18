[이란전쟁 80일] ② 누구를 위한 전쟁? 중간선거 앞두고 MAGA 분열 재촉

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국의 이란 공습이 시작된 지 80일, 세계의 시선은 중동 정세만큼이나 오는 11월 예정된 미국의 중간선거로 향하고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 압도적 화력을 앞세워 속전속결을 장담했지만, 전쟁 장기화로 공화당의 핵심 지지 기반인 '미국을 다시 위대하게(MAGA·마가)' 진영 내부에서조차 반발이 거세지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 열성 지지자들 [사진=블룸버그]

◆ "미국을 다시 위대하게 맞는데, 이 전쟁이 왜 필요하냐"

MAGA 지지층 사이에서 가장 먼저 터져 나온 것은 '전쟁의 목표가 뭐냐'는 질문이다. 이란 핵·미사일 능력을 억제하는 것이 미국 안보에 중요하다는 명분은 이해하지만 트럼프 행정부의 '아메리카 퍼스트(America First·미국 우선주의)' 기조와는 거리감이 있다. 그가 2024년 대선에서 "나는 전쟁을 시작하지 않을 것이다. 나는 전쟁을 멈출 것"이라고 한 약속과는 정반대다.

로이터통신과 입소스가 지난 8~11일(현지시간) 전국 성인 1천254명을 대상으로 실시한 조사에서 응답자의 66%는 트럼프 대통령이 미국의 이란 군사 개입 목표를 "명확히 설명하지 못했다"고 답했다. 무당층 유권자의 73%가 이같이 답했고 공화당원 30%도 왜 전쟁을 치르는지 알 수 없다고 반응했다.

생활비 부담(Affordability) 문제가 올 선거 키워드로 부상한 가운데 무엇보다 전쟁으로 인한 고유가가 직격탄이다. 응답자 63%가 유가 급등으로 가계 재정이 악화됐다고 답했으며 이는 3월 조사의 55%에서 크게 뛴 수치다. 공화당원 절반도 이렇게 느꼈다. 응답자의 65%는 공화당이 민주당보다 휘발유 가격 상승에 더 큰 책임이 있다고 봤고 80%는 가격이 더 오를 것으로 예상했다. 트럼프 대통령의 지지율은 공습 개시 이후 36%를 넘지 못하고 있다. 전쟁 전 40% 안팎을 유지하던 것과 대조적이다.

11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 엔시니타스에 있는 주유소. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 의미 없는 전쟁이란 내부 비난

MAGA 일각에서는 "이기지도 못하고 끝내지도 못하는 전쟁"이라는 냉소가 굳어지고 있다. 트럼프가 전형적 '네오콘(neoconservative·신보수주의자)'과 다르다는 점이 MAGA의 자부심이었는데 이란전에서 보이는 행보는 "결국 같은 늪에 빠져들었다"는 인상을 주고 있기 때문이다.

신보수주의는 미국의 군사력을 적극 활용해 민주주의를 전파하고 중동 등 해외에 개입해야 한다는 강경 외교 노선으로 이라크전·아프간전을 밀어붙인 조지 W. 부시 행정부 인사들이 대표적이다. 트럼프 대통령은 이란전을 조속히 마무리해 '영원한 전쟁(forever war)'과 선을 긋겠다는 의지를 거듭 밝혀왔고 40일간의 공습 뒤 작전을 중단하고 협상을 시도한 것도 이란 정권 교체보다는 핵 포기 합의를 통한 출구 찾기에 방점을 찍은 것으로 해석된다.

그러나 휴전 이후에도 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리지 않고 협상이 교착 상태에 빠지면서 "결국 이라크·아프간과 다를 게 없다"는 회의론이 고개를 들고 있다. 랜드 폴 공화당 상원의원은 지난 11일 "연방 휘발유세가 아니라 전쟁을 유예해야 한다"고 직격했다.

터커 칼슨, 메긴 켈리, 캔다스 오웬스 등 영향력 있는 우익 언론인들은 이란 전쟁으로 트럼프에 등을 돌렸다. 이들은 이스라엘이 미국의 외교 정책에 과도하게 개입한 결과라고 보고 있다. 기독교 민족주의 팟캐스터 조엘 웨본은 지난달 엑스(X·옛 트위터)에 "이스라엘을 위해 낭비된 세대 간 연대"라고 표현했다. 반면 벤 샤피로, 마크 레빈 등 친트럼프 우익 논객들은 변함없는 지지를 보내고 있으나 전쟁이 장기화될수록 '아메리카 퍼스트' 기조와 동떨어진다는 여론이 짙어지게 될 것이란 관측이 나온다.

지난 2024년 7월 15일(현지시간) 미국 위스콘신주 밀워키에서 열린 공화당 전당대회(RNC)에서 도널드 트럼프 당시 공화당 대선 후보와 대화하는 터커 칼슨의 모습. [사진=블룸버그]

◆ MAGA 내 분열: 반전, 반개입주의, 반유대

이번 이란전이 드러낸 가장 민감한 균열은 "어디까지가 합리적 반개입주의이고, 어디서부터가 노골적 반유대 정서냐"라는 선이 모호해졌다는 점이다. 전통적 복음주의·친이스라엘 성향의 MAGA와 '미국 우선주의'를 이유로 이스라엘 지원에 회의적인 새로운 MAGA 세력이 정면으로 충돌하고 있다.

칼슨과 마조리 테일러 그린 전 하원의원, 오웬스, 백인 민족주의 성향 방송인 닉 푸엔테스 등이 주도하는 반이스라엘 세력은 트럼프가 이스라엘에 끌려 MAGA 운동을 배신했다고 비난하고 있다. 칼슨은 지난 4월 24일 월스트리트저널(WSJ) 인터뷰에서 "나는 이 전쟁과 미국 정부가 나아가는 방향이 싫다"고 밝혔다. 칼슨은 유대 종교 운동인 샤바드-루바비치가 이 전쟁을 몰래 조종했다고 주장했고 오웬스는 이번 충돌을 '아메리카 퍼스트'에 대한 배신으로 규정했다.

퓨리서치센터가 지난 4월 7일 발표한 조사(3월 23~29일 실시, 미국 성인 3천507명 대상)에서 50세 미만 공화당원의 57%가 이스라엘에 부정적 시각을 가진 것으로 나타났다. 이는 지난해 같은 조사의 50%에서 더 오른 수치다.

보수 진영 내부 영향력 싸움에서도 칼슨이 우세를 점하는 가운데 샤피로의 유튜브 구독자는 한 달간 1만명 줄어든 반면 칼슨과 오웬스는 합산 11만명이 늘었다고 유대계 매체 더포워드(The Forward)가 지난달 보도했다.

공화당 내 친이스라엘 세력의 반격도 거세다. 지난 3월 공화당 유대인연합(RJC) 행사에서 테드 크루즈 상원의원은 칼슨을 "이 나라에서 가장 위험한 선동가"라고 불렀고 트럼프가 칼슨을 "MAGA가 아니다"라고 일축한 것에 박수가 쏟아졌다. '친이스라엘 강경파 vs 미국 우선주의 고립파'로 쪼개지는 양상 속에서 반개입주의 언어 뒤에 반유대 정서가 섞여드는 구도가 통합된 공화당을 위협하는 새로운 변수로 부상하고 있다.

미시간 포드 자동차 공장[사진=로이터 뉴스핌]

◆ 블루칼라 vs AI·휴머노이드 규제 철폐론자들

MAGA를 하나로 묶어온 상징은 '블루칼라'였다. 제조업 일자리, 석탄·셰일, 국경 장벽, 값싼 중국산 제품에 대한 반감이 공통 코드였다. 그런데 최근 몇 년 사이 공화당 안쪽에서 "미래의 일자리는 인공지능(AI)·로봇·드론 산업에서 나온다"는 논리를 앞세우며 규제 철폐를 밀어붙이는 세력이 힘을 얻고 있다.

CNN은 지난 2월 2일 'MAGA 운동 내 균열을 드러낸 트럼프의 AI 드라이브'라는 제목의 기사에서 "트럼프 연합 내부에서 AI를 얼마나 공격적으로 풀어줄지를 놓고 커지는 단층선이 있다"고 보도했다. 조시 홀리 공화당 상원의원은 "실리콘밸리는 AI로 부자가 될 것이 확실하다. 그런데 우리 주의 블루칼라 노동자들은 어떻게 되느냐"고 반문했다. 트럼프의 오랜 측근 스티브 배넌은 AI를 "인류 역사상 가장 위험한 기술"로 규정하며 "적절한 안전장치 없이는 트럼프 지지자들을 포함한 노동자들에게 일자리 대학살을 가져올 것"이라고 경고했다.

반면 일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)는 "20년 안에 AI 자동화와 로봇공학이 노동을 사실상 선택 사항으로 만들 것"이라고 주장하고, 트럼프의 AI·암호화폐 특별보좌관 데이비드 삭스는 "AI 관련 투자가 국내총생산(GDP) 성장의 절반을 차지한다"며 규제 완화를 밀어붙이고 있다.

이란전쟁 80일은 중동의 전장만큼이나 MAGA 내부의 균열을 선명하게 드러냈다. 중간선거를 앞두고 트럼프 캠프가 직면한 현실은 단순하다. 이란전을 조속히 매듭을 짓고 동상이몽인 MAGA 진영을 어떻게 하나로 묶어 투표장으로 움직이게 하느냐다.

wonjc6@newspim.com