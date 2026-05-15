'아산 경남아너스빌 랜드마크49' 견본주택 오픈

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최고 49층 초고층 아파트·오피스텔 주거복합단지

원도심 인프라·교통 편리·공간 특화 설계 등 주목

[아산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 아산시 온천동 일원에 조성되는 '아산 경남아너스빌 랜드마크49'가 15일 견본주택을 개관하고 본격 분양일정에 돌입했다.

이 단지는 최고 49층 규모의 초고층 주거복합단지로 아산 원도심 내 독보적이다. 상징적인 스카이라인을 형성하는 사업으로 추진돼 주목된다. 아파트 전용 84·89·105㎡ 총 467가구와 오피스텔 105㎡ 32실로 구성돼 선택의 폭을 넓혔다.

아산 경남아너스빌 랜드마크49 조감도. [사진=경남아너스빌] 2026.05.15 gyun507@newspim.com

무엇보다 1호선 온양온천역 도보 이용 등 교통 여건이 우수하다. 온천대로를 통해 아산 및 천안 도심으로 이동할 수 있으며, GTX-C 노선 연장 추진도 거론되면서 수도권 접근성 개선 기대감도 높다.

생활 인프라도 원도심 중심 입지에 들어서 온양온천 전통시장, 문화의 거리, 하나로마트 등 상업시설을 편리하게 이용할 수 있다. 또 행정복지센터와 병원 등 생활 편의시설도 갖춰져 이용이 가능하다. 온천천과 곡교천 산책로도 가까워 일상 속 여가 활용도 좋다.

교육 여건 역시 우수하다. 온양천도초가 약 500m 거리에 위치하며 온양고등학교 등 학교시설이 도보권에 형성돼 있다. 원도심 학원가도 인접해 있어 교육 여건을 갖춘 입지로 평가된다.

내부 구조도 드레스룸, 팬트리 등 공간 활용도를 높인 설계가 적용된다. 89·105타입 등 일부 세대에는 최대 5.6m 광폭 거실이 도입돼 실사용 공간을 넓혔다. 전 세대 남향 위주 배치로 채광과 통풍을 고려했다.

커뮤니티 시설도 함께 조성되는데 단지 5층에 웰니스 라운지, 피트니스센터, 골프연습장, 북카페, 어린이놀이터 등으로 구성된다. 입주민은 단지 안에서 휴식, 운동, 여가, 케어 시설을 자유롭고 편하게 이용할 수 있다.

이와 함께 주거생활 케어 플랫폼 '홈닉'이 적용될 예정이며 세대당 약 1.53대의 주차공간이 계획됐다.

단지 인근에서는 원도심 뉴딜사업과 온양온천역지구 정비사업이 진행 중이다. 공영주차장 조성, 도로 및 보행환경 개선, 공원 확충, 행정시설 정비 등이 포함돼 향후 주거환경 개선이 예상된다. 아산 삼성디스플레이시티, 현대차 등 산업단지와 인접해 직주근접 여건도 갖췄다.

'아산 경남아너스빌 랜드마크49' 분양 관계자는 "온양온천역을 중심으로 형성된 생활권에 주거·여가·편의시설이 단지 안팎으로 유기적으로 연결돼 실제 거주 편의성이 높은 환경을 갖춘 점이 특징"이라며 "49층 규모의 주거복합 단지로 조성되는 만큼, 일상에서의 편안함과 쾌적함을 동시에 누릴 수 있는 주거 공간으로 자리할 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

한편 '아산 경남아너스빌 랜드마크49' 견본주택은 충남 아산시 온천동 일원에 마련되며 입주는 2030년 예정이다.

gyun507@newspim.com