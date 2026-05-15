행안부 장관-공무원노조 간담회 개최…선거·고유가 지원업무 부담 논의

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 15일 공무원 노조 3곳과 만나 지방선거·고유가 지원금 집행 관련 고충과 처우 개선을 논의했다
- 노조 대표들은 선거사무와 현안으로 인한 업무 과부하를 지적하며 선거사무 수당·초과근무 수당 현실화 등 실질적 처우 개선을 건의했다
- 윤호중 장관은 공무원 노고에 감사하며 공정한 선거관리와 민생 지원을 당부하고 노조와 지속 소통하며 제도 개선에 힘쓰겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 공무원 노동조합 대표들과 만나 지방선거와 고유가 피해지원금 집행 과정에서의 현장 고충과 처우 개선 방안을 논의했다.
행정안전부는 윤호중 장관이 15일 정부세종청사에서 전국공무원노동조합, 대한민국공무원노동조합총연맹, 공무원노동조합연맹 등 3개 공무원 노조 대표와 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회는 오는 6·3 지방선거 준비와 고유가 피해지원금 지급 업무 등으로 업무 부담이 커진 지방공무원들을 격려하고 현장의 의견을 청취하기 위해 마련됐다.
이날 윤 장관은 지방선거 준비와 민생 지원 업무를 수행 중인 지방공무원들의 노고에 감사를 표하고, 공정하고 투명한 선거관리를 위해 행정 역량을 집중해 달라고 당부했다.
또 고유가 피해지원금이 현장에서 차질 없이 지급될 수 있도록 노조 측의 협조도 요청했다.
간담회에 참석한 노조 대표들은 선거사무와 각종 현안 업무로 인한 공무원들의 업무 과부하 문제를 전달하며, 선거사무 수당과 초과근무 수당 현실화 등 실질적인 처우 개선 대책 마련이 필요하다고 건의했다.
이에 대해 윤 장관은 "어려운 여건 속에서도 국가적 행사와 민생 지원을 위해 헌신하는 공무원들의 고충을 충분히 이해하고 있다"며 "공무원들이 보람을 느끼며 일할 수 있도록 노조와 지속적으로 소통하며 제도 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com