[서울시의원 후보] '동남권' 강남·강동·서초·송파…'보수 수성 vs 민심 변화'

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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 지방선거 서울시의회 선거에서 '동남권'으로 분류되는 곳은 강남구, 강동구, 서초구, 송파구다.

이른바 '강남 4구'로 불리는 동남권은 서울의 대표 주거벨트이자 재건축·재개발 사업이 집중된 지역이다. 압구정·대치·반포·잠실·둔촌 등 대형 정비사업과 수도권 광역급행철도(GTX)·위례신사선 등 교통망 확충, 교육 인프라 문제가 맞물리며 이번 선거에서도 핵심 승부처로 꼽힌다.

동남권은 전통적으로 보수세가 강한 지역으로 평가된다. 다만 2018년 지방선거에서는 더불어민주당이 일부 지역에서 약진하며 변화를 만들었고, 2022년 11대 서울시의회 선거에서는 국민의힘이 대부분 의석을 탈환하며 우세 흐름을 회복했다.

이번 선거에서는 국민의힘이 동남권 우세 흐름을 이어갈지, 민주당이 재건축·민생 이슈를 앞세워 일부 지역 탈환에 성공할지가 주요 관전 포인트다.

◆ 강남구, 압구정·은마 재건축 핵심…보수 강세 이어질까

강남구는 총 6개 선거구에서 선거가 치러진다. 제1선거구는 민경희 국민의힘 후보가 단독 출마했고, 제2선거구는 황선수 더불어민주당 후보와 강신욱 국민의힘 후보, 제3선거구는 조유란 민주당 후보와 이인화 국민의힘 후보가 맞붙는다.

이어 제4선거구는 안형순 민주당 후보와 유만희 국민의힘 후보, 제5선거구는 김숭선 민주당 후보와 이도희 국민의힘 후보, 제6선거구는 김영빈 민주당 후보와 김길영 국민의힘 후보 간 대결 구도다.

강남권에서는 압구정 현대아파트와 대치 은마아파트 재건축, 삼성동 글로벌비즈니스센터(GBC) 개발, 수서 일대 교통망 확충 등이 주요 현안으로 꼽힌다. 재건축 규제 완화와 보유세 부담, 학군 유지 문제 등이 지역 민심에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.

◆ 강동구, 둔촌주공·고덕 개발 맞물려 접전 양상

강동구는 제1선거구 이희동 민주당 후보와 남효선 국민의힘 후보, 제2선거구 김남현 민주당 후보와 박춘선 국민의힘 후보가 경쟁한다.

또 제3선거구는 이준형 민주당 후보와 김현석 국민의힘 후보, 제4선거구는 양평호 민주당 후보와 조동탁 국민의힘 후보, 제5선거구는 황인구 민주당 후보와 김영철 국민의힘 후보, 제6선거구는 이동매 민주당 후보와 장태용 국민의힘 후보가 맞붙는다.

강동구는 둔촌주공 재건축과 고덕비즈밸리 조성, 지하철 9호선 연장 등 교통 인프라 확충 문제가 핵심 이슈다. 최근 대규모 신축 아파트 입주로 인구 구조 변화가 빠르게 진행되면서 교육·보육·교통 인프라 확대 요구도 커지고 있다.

동남권 가운데 상대적으로 민주당 경쟁력이 유지돼 온 지역으로 평가되는 만큼 이번 선거에서도 접전 가능성이 거론된다.

서울특별시의회. [사진 = 뉴스핌 DB]

◆ 서초구, 반포·방배 재건축 관심…국민의힘 우세 지역

서초구는 제1선거구 전태우 민주당 후보와 김지훈 국민의힘 후보, 제2선거구 박재형 민주당 후보와 이숙자 국민의힘 후보가 경쟁한다.

제3선거구는 민주당 후보 없이 고광민 국민의힘 후보가 출마했고, 제4선거구는 이완형 민주당 후보와 이효진 국민의힘 후보가 맞붙는다.

서초구는 반포·잠원·방배권 재건축과 경부고속도로 지하화, 서리풀 복합개발 등이 주요 현안이다. 반포 일대 고급 주거단지 재편과 방배동 재개발 사업 속도에 대한 관심도 높다.

정치적으로는 서울 내 대표적인 보수 강세 지역으로 꼽히지만, 일부 지역에서는 신규 아파트 입주와 세대교체 영향으로 표심 변화 가능성도 제기된다.

서울특별시의회 본관. [사진 = 뉴스핌 DB]

◆ 송파구, 잠실 MICE·주공5단지 재건축 최대 변수

송파구는 총 6개 선거구에서 여야가 맞붙는다. 제1선거구는 김정열 민주당 후보와 윤유진 국민의힘 후보, 제2선거구는 정주리 민주당 후보와 김광철 국민의힘 후보가 경쟁한다.

이어 제3선거구는 박종현 민주당 후보와 임춘대 국민의힘 후보, 제4선거구는 이진용 민주당 후보와 이성배 국민의힘 후보, 제5선거구는 정진철 민주당 후보와 유정인 국민의힘 후보, 제6선거구는 신영재 민주당 후보와 이수진 국민의힘 후보 간 대결이 펼쳐진다.

송파구에서는 잠실주공5단지 재건축과 잠실 스포츠·MICE(회의·포상관광·컨벤션·전시회) 복합개발 사업, 위례신사선 추진 등이 핵심 현안으로 꼽힌다. 잠실·문정·위례 생활권을 중심으로 젊은 층 유입이 늘면서 선거 때마다 표심 변화 폭이 비교적 큰 지역이라는 평가도 나온다.

2018년 지방선거에서는 민주당이 강세를 보였지만, 2022년에는 오세훈 시장의 복귀와 함께 국민의힘이 우세를 보이며 분위기를 뒤집었다. 이번 선거에서도 재건축 속도와 교통망 확충 문제가 주요 변수로 거론된다.

allpass@newspim.com