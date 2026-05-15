창녕군, 여름철 산사태 종합 대응 체계 가동…24시간 비상근무 체제 전환

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48시간 전 위험 예측 체계 도입

주민 대피 체계와 정보 전파 강화

[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군이 여름철 집중호우에 대비해 산사태 예방과 대응을 위한 종합 체계를 본격 운영한다.

군은 15일부터 10월 15일까지를 자연재난 대책기간으로 정하고 산사태대책상황실을 운영한다. 상황실은 기상 상황 모니터링부터 현장 점검, 주민 대피 지원까지 대응 전반을 총괄한다.

경남 창녕군 직원들이 여름철 자연재난 대책기간에 맞춰 산사태 예방을 위해 현장을 살펴보고 있다.[사진=창녕군] 2026.05.15

상황실은 평시 기상 정보와 산사태 예측자료를 확인하고, 호우특보나 예측정보가 발령되면 24시간 비상근무 체제로 전환한다.

한국형 산사태 조기경보 체계(KLES)와 기상자료를 활용해 토양함수율 변화를 분석한다. 토양함수율이 높아질수록 산사태 발생 위험이 커지는 만큼, 군은 최대 48시간 전부터 위험 흐름을 파악해 대응 단계를 조정한다.

예측정보가 확보되면 토양함수율과 강우량, 향후 강수 전망 등을 종합해 산사태 주의보·경보 발령과 주민 대피 여부를 판단한다. 이 과정에서 읍·면과 경찰, 소방, 이장 등이 참여해 정보를 공유하고 대응 방향을 결정한다.

현장 대응도 병행한다. 군은 산림재난대응단을 운영해 산사태 취약지역 121곳을 대상으로 순찰과 점검을 실시한다. 사면 균열, 낙석 우려, 계곡 토사 유출 등 위험 요인을 확인하고 필요 시 즉시 정비와 응급조치를 시행한다.

주민 신고도 현장 점검에 반영한다. 위험 신고가 접수되면 대응단이 현장을 확인해 방수포 설치, 물길 정비 등 사전 조치를 실시한다. 군은 올해 실태조사를 통해 산사태 우려지역 92곳을 점검했으며, 이 중 36곳을 신규 취약지역으로 추가 지정할 계획이다.

주민 대피 체계도 강화했다. 군은 장마철에 앞서 14개 읍·면에서 산사태 취약 마을을 중심으로 대피 훈련을 실시했다. 대피 장소와 이동 경로, 연락체계, 취약계층 지원 방안을 점검했다.

위험정보 전달 체계도 운영한다. 산사태 우려 시 취약지역 주민에게 안내 문자를 발송하고, 경보 발령 시에는 긴급재난문자와 마을 방송, 유선 연락 등을 통해 대피를 안내한다.

군 관계자는 "산사태 대응은 사전 예측과 현장 점검, 주민 안내가 핵심"이라며 "관계기관과 협력을 통해 인명과 재산 피해를 최소화하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com