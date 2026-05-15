단양군, 농어촌기본소득 유치 총력 "생활인구 29만명…정책 실증지"

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 농어촌기본소득 시범사업 추가 공모 선정을 위해 전담 TF를 구성하고 유치전에 나섰다.
- 농어촌기본소득은 주민에게 월 15만원 상당 지역사랑상품권을 지급해 지역경제 활성화와 소비 순환 구조를 실증하는 사업이다.
- 단양군은 생활인구 29만명과 환경·개발 제한 보상 논리를 앞세워 선정 시 사회적경제와 읍·면 균형발전을 유도할 계획이다.
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사회적경제 연계·지역화폐 순환모델로 차별화 전략 제시
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 인구소멸 대응 핵심 정책으로 추진되는 '농어촌기본소득 시범사업' 추가 공모 선정에 총력전을 펼치고 있다.
군은 최근 부군수를 단장으로 한 전담 TF팀을 구성하고 사업 필요성과 정책 실증 가능성을 담은 신청서와 주민 서명부를 제출하며 본격적인 유치 활동에 돌입했다.
농어촌기본소득 시범사업은 선정 지역 주민에게 1인당 월 15만 원 상당의 지역사랑상품권을 지급하는 정책이다.
단양군은 단순 현금 지원을 넘어 지역경제 활성화와 소비 순환 구조를 검증할 수 있는 실증 모델이라는 점을 핵심 경쟁력으로 내세우고 있다.
군은 등록 인구 대비 약 10.7배 규모인 29만 명의 생활인구를 강점으로 강조했다. 충북·강원·경북을 연결하는 접경 생활권 특성상 외부 유입 인구와 소비 흐름이 활발해 기본소득 정책 효과를 분석하기에 적합하다는 설명이다.
또 시멘트 산업에 따른 환경 부담과 국립공원 지정에 따른 개발 제한 등 지역 주민들이 감내해 온 생활 불편에 대한 보상 차원에서도 사업 필요성을 강조했다.
단양군은 사업 선정 이후 지역경제 선순환 구조 구축에도 나설 계획이다.
사회적기업과 마을기업 이용 시 5% 추가 캐시백을 제공하고, 읍내 중심 상권 집중을 막기 위해 1일 사용 한도를 설정하는 한편 면 단위 가맹점 이용 시 추가 인센티브를 부여하는 방안도 검토 중이다.
군은 이를 통해 기본소득이 지역 내 소비 확대는 물론 사회적경제 활성화와 읍·면 균형 발전으로 이어지는 구조를 만든다는 구상이다.
군 관계자는 "이번 사업은 단순한 현금 지원이 아니라 지역경제의 지속 가능한 순환 구조를 만드는 정책 모델"이라며 "주민들의 염원이 담긴 만큼 공모 선정에 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com