경기도 '2026 여름철 풍수해·낙뢰 종합대책' 본격 추진

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도민의 생명과 재산을 보호하기 위해 첨단기술 기반 재난예방사업 추진

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 호우·태풍·낙뢰 등 여름철 자연재난으로부터 도민의 생명과 재산을 보호하기 위해 인공지능 등 첨단기술 기반 재난예방사업을 추진하고 시군·민간과 협력체계를 강화한다.

경기도는 5월 15일부터 10월 15일까지 이같은 내용의 '2026년 여름철 풍수해·낙뢰 종합대책'을 본격 추진한다고 15일 밝혔다.

호우·태풍 행동요령(피해유형) 그래픽자료. [사진=경기도]

도는 '도-시군-유관기관-민간의 유기적 거버넌스 구축을 통한 도민 재난 피해 최소화'를 목표로 ▲도 재난안전대책본부 컨트롤타워 기능 강화 ▲AI 첨단기술 도입 재난대응체계 고도화 ▲광역 차원의 재난관리 역량 확대 ▲유기적 거버넌스 기반 재난대응력 증진 등 4가지 추진전략을 마련했다.

경기도는 지역별 특성을 고려해 6개 권역에 기상 분석자료를 제공, 지역 여건에 맞는 대비·대응 기반을 마련하고 사회관계망서비스(SNS) 소통방과 기상청 핫라인(Hot-Line)을 운영해 경기도 재난안전대책본부를 중심으로 상황전파체계를 강화한다.

앞서 도는 지난 2월부터 선제적으로 도-시군-민간으로 구성한 '여름철 사전 재해예방대책 전담조직(TF)'을 운영해 인명피해 우려가 있는 8개 분야 중점관리시설 5만4000 개를 선정, '재난안전지킴이' 903명을 투입해 민관합동 현장점검을 실시했다. 지적사항 이행여부는 지속적으로 확인할 계획이다.

특히 올해부터는 읍면동장에 대피명령권이 부여됨에 따라 일선 현장 중심의 재난 대응력을 강화하고 비상1단계부터 시군 본청에서 읍면동으로 비상근무 인력을 직접 지원하는 읍면동 지원체계도 확립할 계획이다. 지원인력은 위험시설 예찰·점검, 위험시설 통제, 대피상황 발생 시 대피 지원 등 인명피해 예방 역할을 하게 된다.

도는 올해 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT)을 기반으로 침수감지 알람장치, 저수지 수위계, 하천변 자동차단기, 댁내방송 설치 등 10개 사업에 434억 원을 투입하는 '기후위기 대응 전략사업'을 추진하고 있다.

신속한 상황관리를 위해 경기도에서 마련한 통제·대피 가이드라인 기준 이상의 기상상황 발생시 상황실에 자동표출하는 상황관리체계를 시범 도입한다. 주민대피가 필요한 상황에서는 민방위경보시설을 포함한 경보방송을 실시해 즉각적인 대피가 이뤄질 수 있도록 체계화 하고, 재난성 호우 발생시 시군 부단체장과의 핫라인(Hot-Line)을 통해 주민대피 실시 여부를 확인한다.

피해지역의 신속한 일상회복을 위해 지난해 7월 조례 개정으로 마련한 경기도형 지원체계도 운영한다. 특별재난지역 기준에 미치지 못하지만 실질적 피해가 큰 시군을 지원하기 위해 '특별지원구역' 제도를 운영하고, 소상공인, 농가·축산농가 등 피해 유형별 일상회복지원금을 추가 지원하는 체계를 갖췄다. 경기 북부지역에도 광역 비축창고를 확대해 도 전지역에 2시간 이내 재난관리자원 지원·응원이 가능한 기반을 마련했다.

도 재난안전상황실에서는 31개 시군 스마트도시 통합운영센터 CCTV 약 19만5000 대를 연계한 '경기도 스마트 영상센터'를 통해 인명피해 우려지역, 지하차도 등 위험시설을 그룹화해 광역차원의 모니터링 체계도 강화한다.

경기도는 시군, 경찰·소방 등 유관기관과의 거버넌스를 통해 위험시설 통제, 사전대피 등 협업을 체계화하고 재난안전통신망을 활용해 긴밀한 공조체계를 운영한다.

기존 운영중인 마을순찰대 등을 통합해 자율방재단을 중심으로 '주민대피지원단'을 구성해 예찰활동과 신속한 대피지원을 통해 한정된 공공인력 한계를 보완한다. 자력으로 대피가 어려운 우선대피대상자 지원을 최우선으로 해 운영할 계획으로 31개 시군에 주민대피지원단 8859명을 구성했고 우선대피대상자 1551명에 대한 1:1 매칭을 완료했다.

경기도는 지난해 홍보효과가 높았던 G-버스 TV, 아파트 엘리베이터 미디어보드 등 다양한 매체를 활용해 시민행동요령 영상을 여름철 대책기간 집중 송출하는 등 홍보도 강화할 계획이다.

김동연 경기도지사는 "작년 시간당 100mm가 넘는 집중호우로 인명피해가 발생한 만큼 유사한 피해로 인명피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"면서 "도민들께서도 행동요령을 숙지해 위험상황 발생 전 자발적인 대피 등을 적극 실시해달라"고 당부했다.

1141world@newspim.com