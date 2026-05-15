질병청, 인플루엔자 유행주의보 해제

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인플루엔자 의사환자 분율 감소

인플루엔자 바이러스 검출률 2%

양성 확인 시에만 요양급여 적용

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 인플루엔자 의심(의사) 환자가 감소하면서 2025-2026절기 인플루엔자 유행주의보가 해제됐다.

질병관리청은 지난해 10월 17일 발령했던 2025-2026절기 인플루엔자 유행주의보를 해제한다고 15일 밝혔다.

인플루엔자는 흔히 독감이라고도 불리며 인플루엔자바이러스에 의한 감염성 호흡기 질환이다. 인플루엔자 의사환자는 38℃ 이상의 발열과 함께 기침 또는 인후통을 보이는 사람이다.

의원급 표본감시 의료기관의 인플루엔자 의사환자 분율(2026년 19주차·26.5.9. 기준) [자료=질병관리청]

인플루엔자 유행 시기는 매년 다르며 시작과 끝을 예측하기 어렵다. 인플루엔자 유행주의보 해제는 인플루엔자 의사환자 분율이 3주 연속 유행 기준 이하일 경우 전문가 자문회의를 거쳐 해제된다.

질병청에서 운영 중인 의원급 의료기관 표본감시 결과, 외래환자 1000명당 인플루엔자 의사환자 분율은 최근 3주 연속 2025~2026절기 유행기준(9.1명) 이하의 낮은 발생을 보였다. 16주 10.1명, 17주 6.9명, 18주 8.1명, 19주 6.9명이다.

인플루엔자 바이러스 검출률은 최근 3주간 2% 내외 수준이다. 2월 말 이후 감소 추세를 보이고 있으며 대부분 B형이 검출되고 있다.

이번 절기 인플루엔자 유행은 겨울철과 봄철 두 번의 유행을 보이는 연례적인 유행 양상을 보이고 있다. 유행의 시작과 정점은 전년 대비 약 1~2개월 빨랐으며 전체 유행 기간은 전년보다 5주 길게 유지됐다.

연령 중에는 예년과 유사하게 7~18세 연령층이 인플루엔자 유행을 주도하고 있다. 특히, 초등학생 연령층(7~12세)에서 높은 발생이 두드러졌다.

인플루엔자 유행주의보가 해제되면서 고위험군을 대상으로한 요양급여 적용 기준도 바뀐다. 주의보 발령 기간 동안 고위험군은 임상증상만으로 항바이러스제(타미플루 등) 처방 시 요양급여가 적용받았지만, 해제일부터는 인플루엔자 검사(신속항원검사 또는 중합효소연쇄반응법)에서 양성이 확인된 경우에만 요양급여 적용을 받을 수 있게 된다.

질병청은 인플루엔자 등 호흡기감염병 발생을 지속적으로 점검할 예정이다. 인플루엔자 발생 현황은 감염병포털의 인플루엔자 현황판을 통해 확인할 수 있다.

임 질병청장은 "인플루엔자 유행주의보는 해제됐지만, 여름철 실내활동 증가로 호흡기감염병 전파 위험이 높아질 우려가 있다"고 설명했다.

임 청장은 "일상에서 손 씻기 및 기침 예절 준수, 실내 환기 자주 하기, 사람이 많은 곳에서는 마스크 착용 등 호흡기 감염병 예방 수칙의 생활화가 필요하다"고 강조했다. 그는 "기침, 발열 등 호흡기 증상이 있는 경우는 의료기관을 방문하여 진료받고 증상이 호전될 때까지 적절한 휴식을 취해달라"고 했다.

sdk1991@newspim.com