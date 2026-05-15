충북 후보 등록 첫날 327명 출사표…'양당 대결' 뚜렷

AI 핵심 요약beta
- 충북도선관위는 14일 지방선거 첫날 327명 등록했다고 밝혔다
- 평균 경쟁률은 1.7대1로 2022년 첫날보다 소폭 하락했다
- 도지사·단체장은 양당 대결이 고착되고 제천·교육감만 다자 구도로 변수다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 6·3 지방선거 후보 등록 첫날 충북에서 평균 경쟁률이 소폭 하락한 가운데 주요 선거가 거대 양당 중심으로 재편되는 흐름이 뚜렷해지고 있다.
충북도선거관리위원회에 따르면 후보 등록 첫날인 14일 도지사와 교육감, 시장·군수, 도·시군의원 등 191명을 선출하는 이번 선거에 327명이 등록해 평균 1.7대 1의 경쟁률을 기록했다.
이는 2022년 지방선거 첫날 경쟁률(1.8대 1)보다 낮은 수치로 전반적인 출마 열기는 다소 주춤한 것으로 분석된다.
특히 선거 구도 측면에서는 '양당 대결'의 고착화가 두드러진다.
도지사 선거는 더불어민주당 신용환 후보와 국민의힘 김영환 후보 간 양자 구도로 정리됐고 11개 시·군 단체장 선거 역시 제천을 제외한 10곳 모두 여야 맞대결로 압축됐다.
제천시장 선거만이 민주당·국민의힘·무소속 후보가 맞붙는 3파전을 형성하며 변수로 떠올랐다.
지역 정치권에서는 제3지대의 확장 가능성이 제한적인 상황에서 제천 결과가 상징적 시험대가 될 수 있다는 관측도 나온다.
교육감 선거는 김성근, 김진균, 윤건영 후보가 등록하며 3자 경쟁 구도를 형성했다.
다만 정당 공천이 없는 특성상 인물 경쟁 성격이 강해지면서 일반 정치선거와는 다른 흐름을 보일 가능성이 크다.
광역·기초의원 선거 역시 경쟁률은 유지됐지만 구조는 안정적이다.
도의원은 지역구 1.8대 1, 비례 2대 1, 시·군의원은 지역구 1.6대 1, 비례 1.8대 1로 집계됐다.
전반적으로 '다자 경쟁'보다는 '제한된 경쟁' 양상이 이어지고 있다는 평가다.
후보 등록은 15일 오후 6시까지 이어지지만 큰 폭의 경쟁률 변화보다는 현재의 구도 유지 가능성에 무게가 실린다.
이에 따라 이번 충북 지방선거는 경쟁률보다는 '양당 중심 구도 속 지역별 미세한 변수'가 승부를 가를 핵심 요인으로 떠오르고 있다.
baek3413@newspim.com