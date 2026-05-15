NH농협은행, 충북 괴산군 방문 '이동금융교육' 실시

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 14일 칠성초중학교에서 이동금융교육을 실시했다
- 학생들은 학년별 맞춤 금융수업과 직업체험·이동점포 견학을 했다
- 농협은행은 농촌 학생 대상 금융교육과 프로그램을 확대하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 14일 충북 괴산군의 칠성초중학교를 방문해 학생들을 대상으로 '이동금융교육'을 실시했다고 15일 밝혔다.
'이동금융교육'은 올해로 10년째를 맞으며, 금융 교육 접근이 어려운 지역의 학생들에게 직접 교육을 제공하는 사회공헌 프로그램이다. 이 교육 프로그램은 ▲금융교육 수업 ▲은행원 직업체험 ▲버스형 이동점포(NH Wings) 견학으로 이루어지며, 대학생봉사단 N돌핀이 참여했다.
이번 교육은 초등학생들을 저학년과 고학년으로 구분해 맞춤형으로 진행됐다. 저학년 학생들은 통장과 카드 발급 과정을 체험했고, 고학년 학생들은 외화 환전 업무를 직접 경험하며 은행원의 역할을 이해하는 시간을 가졌다.
또한, 학생들은 버스형 이동점포(NH Wings)에서 실제 은행 영업점에서 사용하는 지폐 계수기와 위조지폐 감별기를 활용한 실습 교육을 통해 금융 업무에 대한 이해도를 높였고 올바른 화폐 사용을 배우는 기회를 가졌다.
칠성초중학교의 오봉석 교장은 "이번 금융교육을 통해 학생들이 올바른 금융 습관과 지식을 익히고, 미래에 경제관념을 갖춘 성인으로 성장하는 데 도움을 받을 것으로 기대한다"며 "농촌 지역 학생들을 위한 교육 기회가 더욱 확대되길 바란다"고 말했다.
NH농협은행의 임세빈 수석부행장은 "앞으로 금융교육 사각지대에 있는 농촌과 지역사회 학생들을 위해 확대해 나가겠다"며 "아이들이 올바른 금융 가치관과 미래 역량을 키울 수 있도록 다양한 프로그램을 지원하겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com