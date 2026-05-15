마스턴투자운용, EHS 전문가 김효석 前 원장 사회공헌 자문위원에

AI 핵심 요약beta
- 마스턴투자운용이 14일 사회공헌추진단 자문위원으로 김효석 전 국립환경인재개발원장을 위촉했다고 15일 밝혔다.
- 김 자문위원은 환경부와 대기업 지주부문에서 EHS·ESG 교육과 환경 전문 인력 양성을 이끌어온 전문가다.
- 마스턴투자운용은 사회공헌추진단과 선한영향실천센터를 중심으로 청년 세대와 협업하며 지속가능경영과 사회적 가치 창출을 강화하고 있다.
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사회공헌추진단 출범 후 첫 외부 자문
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 마스턴투자운용은 지난 14일 서울 서초구 본사 대회의실에서 사회공헌추진단 자문위원 위촉식을 열고 김효석 전 환경부 국립환경인재개발원장을 외부 자문위원으로 위촉했다고 15일 밝혔다.
이날 행사에는 마스턴투자운용 박형석 대표이사, 이길의 경영부문장(부사장), 박세일 사회공헌추진단 부단장 등이 참석했으며, 박 대표이사가 김효석 자문위원에게 직접 위촉장을 전달했다.
김효석 자문위원은 삼성그룹·두산그룹 지주부문에서 환경·안전·인사 분야 경력을 쌓은 뒤 환경부로 입직해 제19대 국립환경인재개발원장(일반직고위공무원)을 역임했다. 재직 기간에는 탄소중립·ESG 분야 공무원 직무교육과 민간 기술 인력 대상 환경 전문 교육 과정을 총괄하고, 정부·공공기관·민간을 아우르는 환경 전문 교육 체계 구축을 이끌었다. EHS(환경·보건·안전) 분야에서는 '밸런싱 그린 - 탄소중립시대, ESG경영을 생각한다', '쉽게 이해하고 적용하는 ESG 투자와 경영', 'ESG 101' 등을 공역했다.
마스턴투자운용은 지난달 사회적 가치 창출과 지속가능한 사회공헌 활동의 체계적 추진을 위해 사회공헌추진단을 공식 발족하고, 산하에 선한영향실천센터(Center for Positive Impact)를 신설했다. 최근에는 한국외국어대학교 지속가능경영 인재 그룹 훕세이버스(HUFSavers)를 초청해 지속가능경영과 사회적 가치 창출을 주제로 임팩트 간담회를 개최하는 등 청년 세대와의 협업도 모색하고 있다.
박형석 대표이사는 "환경·보건·안전 분야 전문성을 갖춘 전문가를 자문위원으로 모시게 됐다"며 "사회적 가치 창출과 책임 있는 경영 실현을 위해 적극적인 협력을 이어 나가겠다"고 말했다.
김효석 자문위원은 "부동산 금융 산업도 환경·사회적 책임을 핵심 가치로 내재화하는 시대로 접어들었다"며 "마스턴투자운용의 사회공헌 활동이 지속가능성과 공공 가치를 실질적으로 높이는 방향으로 자리 잡을 수 있도록 조언을 아끼지 않겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com