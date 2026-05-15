SSG닷컴, 소상공인 대상 데이터 기반 매출 컨설팅 나선다

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴이 13일 소상공인 대상 동반성장 사업설명회를 열고 데이터 기반 판매 전략 지원 계획을 공개했다.
- 올해는 데이터 기반 컨설팅과 대표 쇼핑 코너를 활용해 TOPS 3단계 프로그램 등으로 최대 600개 파트너사를 지원한다.
- AI 광고 지원금, 할인 코너 노출 확대 등으로 소상공인 매출 성장을 돕고 동반성장 생태계를 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = SSG닷컴이 소상공인 입점 파트너를 대상으로 데이터 기반 판매 전략 지원에 나선다. 단순 입점 지원을 넘어 매출 분석과 마케팅, 오프라인 연계까지 포함한 성장 프로그램을 확대해 동반성장 생태계 강화에 속도를 내는 모습이다.
SSG닷컴은 지난 13일 서울 신세계남산 트리니티홀에서 '소상공인 동반성장 사업설명회'를 열고 올해 지원 계획을 공개했다고 15일 밝혔다.
올해 동반성장의 핵심은 '데이터 기반 컨설팅'과 '대표 쇼핑 코너를 활용한 접점 확대'다. 대표 프로그램인 '온라인 브랜드 소상공인 육성사업(TOPS)'은 3단계 지원책을 통해 파트너사의 성장을 돕는다.
1단계에서는 300개 파트너사를 대상으로 맞춤형 컨설팅을 제공한다. 판매 데이터와 우수 사례를 바탕으로 신규 입점사와 기존 파트너사에 운영 전략과 매출 확대 방안을 제안한다. 2단계에서는 60개 브랜드를 선정해 자체 쇼핑 콘텐츠를 활용한 상품 노출 확대와 정부 지원 연계를 통한 마케팅 지원을 한다. 3단계에서는 최우수 브랜드 3곳을 선정해 새벽배송 상품 운영 검토와 오프라인 팝업 스토어 운영을 추진한다.
'소상공인 온라인쇼핑몰 판매 지원사업'은 '쓱-특가', '오반장' 등 할인 코너와 신제품 체험단을 활용해 참여 파트너사 상품 노출을 확대한다. 명절 시즌에는 단독 브랜드 '정담' 선물 세트로도 운영한다.
SSG닷컴은 올해 입점한 모든 파트너사에게 AI 퍼포먼스 광고 지원금을 제공한다. 웰컴 또는 브론즈 등급 판매자가 실버 이상 등급 달성 시 축하금을 지급하고, 이를 유지하면 광고 지원금을 추가 지급한다. 이번 두 사업을 통해 지원하는 파트너사는 최대 600곳이다.
지난해 TOPS 프로그램 참여 업체의 매출은 전년 대비 30% 이상 증가했다. 행사 현장에서는 프로그램 참여 파트너사 50여 곳을 대상으로 개별 상담도 진행했다.
nrd@newspim.com