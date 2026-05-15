아이엠바이오로직스, IMB-101 임상 1상 결과 국제학회 발표

AI 핵심 요약beta
- 아이엠바이오로직스가 15일 IMB-101 임상 1상 결과를 발표했다
- IMB-101은 SID 2026서 안전성·내약성·약물특성 확인했다
- T세포·호중구 염증바이오마커 감소로 2상 기대가 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 이중항체 개발 전문기업 아이엠바이오로직스는 자가면역질환 치료용 이중항체 IMB-101의 임상 1상 결과를 오는 13일부터 16일까지 미국 시카고에서 개최되는 국제피부연구학회(SID 2026)에서 발표한다고 15일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 학회에서는 파트너사인 네비게이터 메디신과 함께 미국과 호주에서 건강한 피험자를 대상으로 진행된 임상 1a 단회 증량 투여(SAD)와 임상 1b 반복 증량 투여(MAD) 연구의 전체 결과가 공개된다. IMB-101(개발명 NAV-240)은 OX40L과 TNF를 동시에 억제하는 이중항체로 자가면역질환 치료제로 개발되고 있다.
특히 IMB-101은 임상 1상에서 우수한 안전성 및 내약성 프로파일을 보였으며 예측 가능한 약동학적 특성과 낮은 면역원성 발생률을 나타냈다. 또한 T세포 및 호중구 관련 염증성 바이오마커들의 용량 의존적인 감소가 뚜렷하게 관찰되어, 현재 미국 등에서 진행 중인 화농성 한선염(HS) 환자 대상의 글로벌 임상 2상 시험 결과에 대한 기대감이 높아지고 있다.
아이엠바이오로직스 박지혜 개발본부장(CDO)은 "임상 1상 연구 결과, IMB-101의 우수한 안전성과 약동학적 프로파일과 함께 효능을 가늠할 수 있는 용량 의존적인 바이오마커 감소를 확인하였다"라며, "IMB-101의 차별화된 기전을 통해서 화농성 한선염 등 만성적으로 고통받는 자가면역질환 환자들에게 최상의 치료 옵션이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
한편 NAV-240은 현재 미국에서 임상 2상 환자 모집 및 투약이 진행 중이며, 2027년 하반기 주요 결과 공개가 예상되고 있다. 아울러 12주 1회 투약을 목표로 하는 IMB-101의 차세대 피하투여 치료제 NAV-242 역시 호주에서 임상 1상 시험이 진행 중으로, 2주 1회 투약으로 개발 중인 사노피의 낙타항체 유래 나노바디 OX40L X TNF 이중항체 브리베키미그와 비교해서 이러한 임상개발 성과가 글로벌 시장에서 어떤 의미를 가질지 주목된다.
nylee54@newspim.com