복지부·과기부, 인공아체세포 성과 공유…재생치료 새 문 연다

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부와 과기정통부가 15일 인공아체세포 재생치료 연구성과 교류회를 개최했다
- 정부는 2024년부터 2029년까지 인공아체세포 기반 차세대 재생치료 원천기술 확보에 374억여원을 투자한다
- 연구성과로 인공아체세포 유도 유전자 스위치와 세포 회춘 기술이 개발됐으며 정부는 도전적 연구를 통한 재생의료 경쟁력 강화를 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
산·학·연 전문가 약 100명 참석
복지부 "글로벌 경쟁력 강화"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 기존 줄기세포 이식의 한계를 넘어 생체 내 세포 재생을 유도하는 '인공아체세포' 기반의 차세대 재생치료 원천 기술 확보와 글로벌 경쟁력 강화를 위한 공유의 장이 마련됐다.
보건복지부와 과학기술정보통신부는 15일 오전 9시 30분 서울 서초구 엘타워에 '인공아체세포 기반 재생치료 기술개발사업 2026년도 연구성과교류회'를 개최했다.
인공아체세포는 도룡뇽 등 일부 양서류에서 관찰되는 재생 능력의 핵심인 아체세포의 특성을 모사해 인간을 포함한 포유류에서 유도해 생성되는 세포다. '인공아체세포 기반 재생치료 기술개발사업'은 정부가 2024년부터 2029년까지 6년간 총 374억7100만 원을 투입해 세계 최초로 인공아체세포 기반 재생치료 원천기술 확보하고 새로운 재생치료 기술 개발을 목적으로 하는 혁신도전형 연구개발(R&D) 사업이다.
기존의 재생치료가 줄기세포 이식 중심이었다면 인공아체세포 기반 재생치료 기술은 생체 내에서 직접 세포를 재생시키는 새로운 접근법이다. 재생의학의 흐름을 전환할 수 있는 혁신적 기술로 주목받고 있다.
이번 연구성과 교류회는 산·학·연 전문가 100명이 참석해 주요 연구성과를 공유한다. 인공아체세포 길잡이 펭귄상 시상, 토크콘서트 등 다양한 프로그램이 진행됐다.
특히 인공아체세포 길잡이 펭귄상 개인상 수상자인 동국대 김준엽 박사는 생체 내 인공아체세포 유도를 위한 신개념 유전자 스위치 기술을 개발하고 이를 기반으로 한 차세대 세포 회춘 리프로그래밍 기술을 구현했다. 이를 세계적으로 권위 있는 학술지인 Cell(IF 42.5)을 통해 알렸다. 이어진 토크콘서트에서는 '아체세포를 묻고 답하다'라는 주제로 참여연구자 모두가 자유롭게 의견을 나누는 열린 토론이 진행됐다.
복지부는 "부처 간 협력과 연계를 강화해 실패를 두려워하지 않는 도전적 연구를 장려하고 이를 통한 혁신적 성과 창출로 재생의료 분야의 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 설명했다.
허정임 사업단장은 "인공아체세포 연구는 실패 가능성이 높은 도전적 영역이지만 성공 시 재생의학의 근본적인 변화를 이끌 수 있는 혁신적 기술로 연구성과 교류회가 재생의학의 미래를 앞당기는 혁신의 출발점이 되기를 기대한다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com