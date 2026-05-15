지니언스, 1분기 영업익 17억원..."사상 최대 실적 달성"

AI 핵심 요약beta
- 지니언스가 15일 올해 1분기 최대 실적을 발표했다
- NAC·EDR과 클라우드 NAC·MDR 성장으로 매출·수익성이 크게 개선됐다
- AI 보안 확산과 제로트러스트·글로벌 전략으로 하반기 성장 지속을 자신했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 사이버 보안 전문기업 지니언스가 올해 1분기 창사 이래 최대 실적을 기록하며 수익성 개선에 성공했다고 15일 밝혔다.
지니언스는 올해 1분기 연결 기준 매출액 117억4000만원, 영업이익 17억4000만원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 25.5%, 4676.9% 증가한 수치다. 회사 측은 통상 1분기가 계절적 비수기로 분류되지만, 올해는 창사 이후 최대 1분기 실적과 함께 수익성까지 크게 개선됐다고 설명했다.
이번 실적은 NAC(네트워크 접근 제어)와 EDR(엔드포인트 탐지 및 대응) 등 기존 주력 사업의 안정적인 성장세가 이어진 가운데, 클라우드 NAC와 MDR(매니지드 탐지 및 대응) 등 서비스형 보안 사업 확대가 실적 개선을 견인한 것으로 분석된다.
차세대 성장동력으로 육성 중인 제로트러스트 보안 사업도 성과를 내고 있다. 특히 올해 1분기 출시한 홈네트워크 세대 간 망분리 보안 솔루션 '지니안 홈(Genian Home)'이 초기 고객사를 확보하면서 신규 사업 확대 기대감도 커지고 있다.
AI 기반 보안 위협 확산 역시 지니언스에는 우호적인 환경으로 작용할 전망이다. 최근 독립리서치사 밸류파인더는 보고서를 통해 AI 보안 이슈인 '미토스(Mythos)' 충격 이후 EDR 시장 성장 속도가 더욱 빨라질 것으로 전망하며, 지니언스를 AI 보안 시대의 구조적 성장 수혜 기업으로 평가했다.
지니언스는 실적 성장과 함께 기업가치 제고에도 속도를 내고 있다. 회사는 배당성향을 20~25% 수준으로 유지하는 주주환원 정책을 추진하는 한편, 글로벌 시장 확대와 서비스·매니지드 보안 사업 강화 등을 통해 안정적인 수익 기반 확보에 나설 계획이다.
하반기에도 성장세는 이어질 것이란 전망이 나온다. AI 기반 사이버 공격이 증가하면서 NAC, EDR, ZTNA(제로트러스트 네트워크 접근) 기반 통합 보안 체계 수요가 확대될 것으로 예상되기 때문이다. 여기에 개인정보보호법 개정으로 해킹 사고 발생 시 과징금 기준이 강화되는 등 정부 규제도 보안 투자 확대 요인으로 꼽힌다.
이동범 지니언스 대표는 "AI 시대의 도래는 보안 기업의 옥석 가리기를 가속화하고 있으며, 지니언스는 독보적인 기술력과 실질적인 재무 성과로 그 가치를 입증하는 유일한 기업"이라며, "턴어라운드에 성공한 1분기의 기세를 몰아 AI 위협 대응과 글로벌 확장을 통해 하반기에도 성장을 이어갈 것"이라고 강조했다.
nylee54@newspim.com