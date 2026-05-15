국내 제작사 10곳, 日 방송·투자사와 협력 맞댄다…콘진원 '시리즈 온 보드'

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부와 콘진원이 19일부터 21일까지 일본 도쿄에서 국내 방송영상콘텐츠 해외 진출 행사 '2026 시리즈 온 보드: 도쿄'를 연다
- 국내 제작사 10개사가 일본 방송·제작·투자·유통사 관계자와 맞춤형 상담을 진행하며 공동기획·리메이크·판권 수출·투자 협력을 논의한다
- 이매지너스·이오콘텐츠그룹 등의 일본사와 계약이 예정됐고, 콘진원은 이번 행사를 계기로 한일 콘텐츠 산업 간 실질적 사업 연계를 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(이하 콘진원)이 오는 19일부터 21일까지 일본 도쿄에서 '2026 시리즈 온 보드 : 도쿄'를 개최한다. 국내 방송영상콘텐츠의 해외 진출을 지원하는 콘진원의 대표 해외 행사로, 올해로 4회째를 맞는다.
이번 행사에는 글로벌 OTT 플랫폼 흥행작 제작사를 포함한 국내 제작사 10개사가 참가한다. 일본 현지 방송사·제작사·투자사·유통사 등 40개 기업 관계자 70여 명과 맞춤형 사업 상담을 진행하며 공동기획, 리메이크, 판권 수출, 투자 유치 등 다양한 협력 방안을 논의할 예정이다.
콘진원은 올해 일본을 시작으로 태국, 캐나다, 영국 총 4개국에서 '시리즈 온 보드'를 순차 개최한다. 이번 도쿄 행사는 그 첫 무대로, 일본 방송시장과의 협력 기반 확대에 방점을 뒀다. 일본은 콘텐츠 소비 규모가 크고 리메이크·공동기획 수요가 활발한 시장으로, 최근 한일 제작사 간 협업 사례도 꾸준히 늘고 있다.
행사 기간에는 참가 제작사별 프로젝트 발표가 이어진다. 보유 콘텐츠와 신규 기획작을 소개하며 공동제작·투자 협력 가능성을 타진하고, 넷플릭스 재팬을 포함한 현지 방송사 방문 프로그램도 운영해 일본 시장의 제작 환경을 직접 살펴볼 계획이다.
구체적인 계약 성과도 예고됐다. 이매지너스는 일본 ABC TV와 드라마 공동개발·제작협력 계약을, 후지TV와는 공동제작 계약을 각각 체결할 예정이다. 이오콘텐츠그룹도 TV도쿄와 업무협약을 맺고 리메이크 및 공동제작을 본격 추진한다.
앞선 성과도 주목된다. 지난해 행사를 계기로 와이낫미디어는 하쿠호도 DY 뮤직&픽쳐스, 코퍼스재팬과 드라마 '허식당'을 공동 제작했고, 이 작품은 일본 OTT 아베마TV에서 2025년 한국 드라마 시청률 2위를 기록했다.
콘진원 관계자는 "이번 행사를 통해 국내 제작사의 IP 활용 범위를 넓히고, 한일 콘텐츠산업 간 실질적인 사업 연계가 강화될 것"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com