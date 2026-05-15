FNC엔터, 1Q 매출 272억…전년 대비 140% 증가

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영업이익 8억원으로 흑자 전환

김유식 대표 "글로벌 팬덤 성장 기반으로 성장세 이어갈 계획"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터테인먼트는 올해 1분기 영업이익 흑자를 기록하며 2025년 2분기부터 4분기 연속 흑자 기조를 이어가고 있다고 15일 밝혔다.

이날 FNC엔터테인먼트에 따르면 2026년 1분기 연결기준 매출액은 272억원, 영업이익은 8억원을 기록하며 전년 동기 대비 매출은 140% 증가, 영업이익은 흑자전환했다.

[서울 = 뉴스핌] FNC 엔터테인먼트 로고. 2024.02.29 oks34@newspim.com

이번 1분기 실적은 예년과 달리 주요 아티스트들의 활동 일정이 1분기에 집중되고 글로벌 투어가 확대되면서 음악사업 부문의 실적 성장이 두드러졌다.

먼저 피원하모니는 지난해 2분기에 반영됐던 앨범 발매 일정이 올해는 1분기로 앞당겨지며 실적 개선에 긍정적인 영향을 미쳤다. 여기에 지난해부터 이어온 월드투어 효과가 지속되는 가운데 올해 1분기 유럽 투어와 서울·일본 앵콜 콘서트 등을 통해 공연·음반 부문 전반의 매출 성장을 이끌었다.

씨엔블루 역시 앨범 발매 시점 및 월드투어 일정을 1분기로 앞당기며 국내외 공연 및 음반 사업 성장에 기여했다. 또한 지난해 12월 데뷔한 최립우도 팬미팅 및 굿즈(MD) 판매를 통해 실적 성장에 힘을 보탰다.

FNC 측은 "주요 아티스트 활동 확대에 따른 음악사업 성장세가 이어지는 가운데, 신인 아티스트들의 성장에 따른 실적 기여도 역시 점진적으로 확대될 것으로 기대하고 있다"고 설명했다.

신인 보이그룹 플레어 유가 지난 13일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 1집 '유스 에러'(YOUTH ERROR) 발매 기념 쇼케이스에서 멋진 무대를 선보이고 있다. 플레어 유는 지난해 방송된 엠넷 '보이즈 2 플래닛'에 출연한 강우진, 최립우가 결성한 듀오 그룹이다. [사진 = 뉴스핌DB]

앰퍼샌드원은 앨범 판매량 증가와 공연 활동 확대에 힘입어 매출 성장이 이어지고 있으며, 에이엠피 또한 또한 투자 효율화와 매출 확대 등을 통해 비용 부담이 점차 완화되면서 수익성 개선 흐름이 이어질 것으로 보인다.

특히 최립우는 지난 13일 엠넷 오디션 프로그램 '보이즈 2 플래닛'을 통해 인연을 맺은 강우진과 함께 신인 보이 그룹 플레어 유로 데뷔해 미니 1집 '유스 에러(YOUTH ERROR)'를 발매했다.

이들은 신인 그룹임에도 발매 첫날 9.6만장 이상의 판매량을 기록한 데 이어 음반 판매량 집계 차트인 한터차트 일간차트 1위에 오르는 등 높은 초동 성과가 기대되고 있다. 향후 앨범 및 공연 활동 확대를 기반으로 빠른 성장세를 이어갈 전망이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앰퍼샌드원. [사진=FNC엔터테인먼트] 2026.04.27 alice09@newspim.com

김유식 FNC 대표는 "주요 아티스트들의 글로벌 투어 및 앨범 판매량 확대에 힘입어 음악사업 부문의 실적이 크게 성장하며 외형 성장과 손익 개선을 동시에 달성했다"라며 "앞으로도 주요 아티스트들의 활동 확대와 글로벌 팬덤 성장을 기반으로 안정적인 성장세를 이어갈 계획"이라고 말했다.

이어 "신인 아티스트들 역시 앨범·공연 활동 확대와 함께 점진적인 성장 흐름을 나타내고 있는 만큼, 향후 실적 기여도 또한 지속 확대될 것으로 기대하고 있다"고 덧붙였다.



alice09@newspim.com